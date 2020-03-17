İngiltere’den gelen yolcudan dikkat çeken karantina açıklaması!

Londra’dan gelen ve içinde 180 Türk yolcunun bulunduğu PC7022 sayılı Pegasus Havayolları’na ait uçak saat 14.15 sıralarında Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yaptı.

Yolcular havalimanı içerisinde Hudut Sağlık Personeli tarafından termal kamerayla tarandı. Sağlık ekipleri, yolculara tek tek gerekli bilgilendirmeyi yaparak yolculara ev izolasyonu yapmaları gerektiğini belirtti.

HAVALİMANINDAN AYRILDILAR

Uçaktan inen yolcular, yapılan gerekli bilgilendirme ve kontrollerden sonra kendilerini 14 gün süreyle karantina altına almak üzere havalimanından ayrıldı. Oğlu İngiltere’den dönen bir anne, evladına sarılamadığını ve uzak durduğunu söyledi.

“YETERLİ BİLGİLENDİRME YAPILDIĞINI SÖYLEYEMEYECEĞİM”

Uçaktan inen bir yolcu, “Son anda bir uçak kondu ona bindik. Karantinaya alınıp alınmayacağımız konusunda bir bilgi yoktu. Netlik yoktu, uçakta da yeterli bilgilendirme yapıldığını söyleyemeyeceğim. En son çıkışta öğrendik ne olduğunu. Kötü müydü, iyiydi. Kontrol edildi, ateşlerimiz ölçüldü. Formlar alındı. Onun dışında bilgilendirme yapıldı. Zaten yapılabilecek sanırım o” dedi.

“ATEŞİM 3 KERE ÖLÇÜLDÜ”

Bir başka yolcu ise, “Uçak fuldü. Yaklaşık 180 kişiydi sanırım. Ateşim 3 kere ölçüldü. Bir uçaktan çıkarken iki form verirken üçüncüsü de formdan çıkarken. Bir de yanda kameralar vardı. Yaklaşık 4-5 tane termal kamera vardı” dedi.

“15 GÜN EVDEN ÇIKMAYIN DENİLDİ”

Türkiye’de çok güzel karşılandığını söyleyen bir yolcu, “Gerçekten çok sevindik, bir daha sefer koymalarına. Baya tereddüt yaşadık orada kalırız diye. Ama son anda iyi oldu, biletler öne çekildi. Ateşimiz ölçüldü, form dolduruldu. Bir sorun olursa bize bildirin diye de bize bilgi verdiler. 15 gün evden çıkmayın denildi” diye konuştu. DHA

İLGİLİ HABER CHP’li Kaftancıoğlu video konferans yoluyla kriz masasını topladı İLGİLİ HABER Başsavcılıktan karantina iddialarına açıklama!