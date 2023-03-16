İngiltere’den Şenol Güneş’e Dele Alli tavsiyesi

Beşiktaş’ın sezon başında İngiliz ekibi Everton’dan kiraladığı Dele Alli, Teknik Direktör Şenol Güneş’in gözüne bir türlü giremedi.

İngiliz basını, yıldız oyuncunun sezonunun geri kalanında ne olacağı hakkında bir iddiada bulundu.

ESKİ HOCASINDAN MESAJ

Geçmişte, Dele Alli’nin antrenörlüğünü yapmış olan Karl Robinson, İngiliz yıldız ile ilgili Talksport’a açıklamalarda bulundu.

Robinson, 26 yaşındaki yıldız isimle ilgili olarak, “Dele futbolu çok seviyor. Birçok insan onun futbolcu olduğunu ve kazandıklarına bu yolla sahip olduğunu unutuyor. Forma giymediği zamanlarda işler onun için zorlaşıyor” ifadelerini kullandı.

FODEN VE DELE ALLI…

Robinson, açıklamalarının devamında Manchester City’nin yıldız ismi Phil Foden’dan da örnekler verdi.

“Medyanın baskısı yüzünden sorunlar yaşayan tek futbolcu Dele Alli değil. Bana göre, Phil Foden da bunu yaşıyor.

Bu insanlar, hayatlarını istedikleri gibi yaşama hakkında sahip olan insanlar… Futbol oynamak istediği zaman ondan daha iyisi yok. Siz sadece ona yardımcı olmalısınız.

Hayatının her alanında özgüveninle ilgili sorunlar yaşıyorsan ne iş yaptığının bir önemi yok”

Karl Robinson, Milton Keynes Dons’ta görev yaptığı dönemde Dele Alli ile çalışmıştı.

İNGİLİZ BASININDAN ÇARPICI İDDİA

İngiliz Daily Mail, Dele Alli için, “En parlak dönemindeki kalitesini gösteremiyor” ifadelerini kullanırken, sezonun geri kalanında forma giyemeyeceği iddia edildi.

Gazetede Dele Alli’den ayırca, “Alli’nin kabul gibi kiralık serüveni, Tottenham’da gözden düştükten sonra daha da zorlu olmaya devam ediyor” şeklinde bahsedildi.

‘ALENEN ELEŞTİRDİ’

Daily Mail, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in Ümraniyespor maçının devre arasında Dele Alli’yi oyundan aldığını ve yıldız ismi alenen eleştirdiği bilgisini de paylaştı.

DELE ALLI BU SEZON NE YAPTI?

Spor Toto Süper Lig’de bu sezon 13 maçta görev alan İngiliz orta alan oyuncusu, iki kez gol atmayı başardı.

Ziraat Türkiye Kupası’nda da iki kez görev alan 26 yaşındaki oyuncu bir kez gol sevinci yaşadı. Dele Alli, Beşiktaş’a transfer olmadan önce Premier Lig’de iki maçta toplam 38 dakika şans buldu.