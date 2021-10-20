İngiltere’den sigaraya karşı yeni uygulama teklifi: ‘Sigara içmek öldürür’ yazısı tek tek yazılacak

İngiltere’de milletvekilleri, ‘Sigara içmek öldürür’ yazısının paketlerden sonra her bir sigaranın üzerine tek tek yazılması için harekete geçti.

Sozcu.com.tr

Dünya genelinde başta kanser olmak üzere pek çok hastalığın en büyük sorumlusu olarak gösterilen sigarayla ilgili İngiltere’de çarpıcı bir adım atılmaya hazırlanılıyor.

İşçi Partisi’nden Mary Kelly Foy öncülüğündeki isimler, daha önce paketlerin üzerine yazılan ‘Sigara içmek öldürür’ yazısını her bir sigaranın üzerine yazmak için harekete geçti. Meclise sunulan öneri kabul edilirse, uyarı yazısı bundan böyle her bir sigara tanesinin üzerinde yer alacak.

‘HER YAPTIKLARINDA GÖRECEKLER’



Konuyla ilgili İngiliz basınına konuşan Foy, “Sigaranın bir kanser çubuğu olduğunu ve onu kullanan kişilerin yarısını öldürdüğünü biliyoruz. Umarım bu uyarılar sigara içmeye yeltenen kişiler, özellikle de gençler için etkili olur. Umuyorum sigarayı ağızlarına götürdüklerinde bundan vazgeçecekler, çünkü bunu her yaptıklarında o mesajı görecekler” dedi.

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