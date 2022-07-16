İngiltere’den Türkiye’ye mülteci gönderme planına CHP’den sert tepki

İngiltere’de Dışişleri Bakanı Liz Truss’ın yasa dışı göçmenleri Türkiye’yi gönderme planına CHP’den sert tepki gösterildi.
İngiltere’de Dışişleri Bakanı Liz Truss’ın başbakan olması halinde yasa dışı göçmenleri Ruanda’nın yanı sıra Türkiye’ye de gönderme planı yaptığı yönünde dış basında yer alan haberlere CHP‘den tepki gösterildi.
“HERKES AKLINI BAŞINA ALSIN”
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, söz konusu haberlere ilişkin, “İngiltere’de başbakan adayının vaadi: İngiltere’deki mültecileri Türkiye’ye göndermek” değerlendirmesi yaparak, “Herkes aklını başına alsın. ‘Parayla, Türkiye’yi mültecilere açık hava kampı yapma’ dönemi artık sona eriyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin devlet ciddiyetiyle yönetileceği günler yaklaşıyor” dedi.