İngiltere’den Türkiye’ye mülteci gönderme planına Öztrak’tan tepki

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss’ın yasa dışı göçmenleri Türkiye’ye gönderme planına tepki gösterdi. Türkiye ile aynı kredi notuna sahip olan ülkelerin tablosunu paylaşan Öztrak, “Türkiye’yi Ruanda ile aynı lige düşürenler, muhataplarımızın cüretini artırıyor. Ama az kaldı. Devlet, devlet gibi yönetilecek.” dedi.

İngiltere‘de Dışişleri Bakanı Liz Truss’ın başbakan olması halinde yasa dışı göçmenleri Ruanda’nın yanı sıra Türkiye’ye de gönderme planı yaptığı yönündeki haberlerin dış basında yer alması muhalefetin tepkisini çekmişti. Bir tepki de CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak’tan geldi.

“BU CÜRETİ NEREDEN ALIYOR?”

Sosyal medya hesabından Türkiye ile aynı kredi notuna sahip olan ülkelerin tablosunu paylaşan Öztrak, şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye’ye çöplerini gönderen İngiltere Dışişleri Bakanı, mültecilerini Ruanda ile beraber Türkiye’ye gönderme cüretini nereden alıyor? Cevabı tabloda. Türkiye’yi Ruanda ile aynı lige düşürenler, muhataplarımızın cüretini artırıyor. Ama az kaldı. Devlet, devlet gibi yönetilecek.”

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