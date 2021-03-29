İngiltere'nin 6 büyük yatırımcısı Deliveroo'nun halka arzında yatırım yapmayacak

LONDRA (AA) – İngiltere'nin önde gelen 6 büyük yatırım şirketi, Londra Borsası'nda halka arza hazırlanan, hazır yemek hizmeti veren Deliveroo'ya çalışanların haklarına ilişkin endişelerinden dolayı yatırım yapmayacaklarını duyurdu.

İngiltere'nin en büyük yatırım kuruluşlarından Aberdeen Standard, Aviva Investors, BMO Global, CCLA, LGIM ve M&G, 4 Nisan'da Londra Borsası'nda halka arzı gerçekleştirilmesi beklenen Deliveroo'ya çalışan haklarına ilişkin endişelerinden dolayı yatırım yapmayacaklarını açıkladı.

Akıllı telefon uygulaması üzerinden verilen yemek siparişlerini kurye servisi ile ulaştıran şirketin, söz konusu yatırım kuruluşlarının açıklaması öncesi yaklaşık 8,8 milyar sterlin değerlemeye ulaşması bekleniyordu.

İngiltere'deki 6 büyük yatırım kuruluşunun açıklamasının ardından Deliveroo, hisse başı fiyatının 3,90 sterlin ila 4,10 sterlin arasında olacağını açıkladı. Böylece şirketin toplam değerleme beklentisi 8,8 milyar sterlinden 7,9 milyar sterline geriledi.

Yatırımcılar, çalışanların serbest meslek çalışanı olarak gösterilmesi, asgari ücret, yıllık ücretli tatil ve emeklilik gibi haklarının verilmemesi nedeniyle şirketin ileride karşılaşabileceği davalardan ve bunların sonucunda oluşabilecek yüklü tazminatlardan endişe ediyor.

– "Şirketimiz, dünyanın farklı yerlerindeki kurumlardan dikkate değer talep görüyor"

Deliveroo'dan yapılan açıklamada, "Şirketimiz, dünyanın farklı yerlerindeki kurumlardan dikkate değer talep görüyor." denildi.

2013'te başkent Londra'da kurulan şirket, başta İngiltere olmak üzere Fransa, İspanya ve Hollanda'da yaklaşık 115 bin restoran ve 30 bin bisikletli kurye ile çalışıyor.

Yatırımcılar, daha önce akıllı telefon uygulaması üzerinden taksi hizmeti veren Uber'in sürücüleri ile yaşadığı işçi haklarına yönelik hukuki sürecin Deliveroo için emsal teşkil etmesi endişesi taşıyor.

İngiliz Yüksek Mahkemesi 19 Şubat 2021'de Uber'in, tüm sürücülerini şirketin çalışanları olarak göstermesi gerektiğine karar vermişti. Kararda, Uber sürücülerinin serbest meslek sahibi olarak kabul edilemeyeceği, şirketin çalışanları olarak tanımlanmaları gerektiği belirtilmişti.

Uber, 17 Mart 2021'de, İngiltere'de 70 bin sürücüye asgari ücret garantisi ve ücretli yıllık izin gibi haklar verileceğini duyurmuştu.