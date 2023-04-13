İngiltere’nin gözü Beşiktaş’ta!

Süper Lig’de alınan seri galibiyetlerin ardından Beşiktaş’ta hava tamamen değişmiş durumda. Tecrübeli teknik adam Şenol Güneş’in camiada yarattığı umut dolu futbol yüzleri sevindirirken, bir yandan da zirveye ortak olan Kartal’ın ligin sonuna kadar mücadelesini sürdürecek olması taraftarların iştahını kabartmış durumda.

Operasyon sürüyor

Bir yandan da Beşiktaş’ta gelecek sezonun da yapılanması başlamış durumda. Şenol Güneş’le birlikte yeniden yükselişe geçen Siyah-Beyazlılar’da gelecek ve gidecek isimler konusunda operasyon tüm hızıyla sürüyor.

Alli’ye dönüş yolu kapalı

Sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Everton’dan kiralanan Dele Alli, beklenen etkiyi gösterememişti. Son olarak maçların geniş kadrosuna bile girmekte zorlanan Dele, idmanda adalesinden sakatlanmıştı. Tedavisine İngiltere’de devam edilen deneyimli oyuncu, sezonu kapattı. Tecrübeli ismin, Türkiye’ye dönmesi beklenmiyor.

N’Koudou’ya büyük şok

Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş’in kadro alternatifleri arasında yer almayan Kevin N’Koudou, sezon sonunda bitecek olan kontratı sebebiyle menacerine kulüp bulması talimatını vermişti. Ancak tecrübeli kanat oyuncusu, beklediği ilgiyi göremedi. Temas kurduğu kulüplerden en az 1.5 milyon Euro talep eden N’Koudou’ya, senelik 1 milyon Euro seviyesinde bile tekliflerin gelmediği kaydedildi.

Yolu Ada’ya düşen 9 futbolcu

Siyah-Beyazlılar, sezon başında İngiltere Premier Lig’den yaptığı transferlerle dikkat çekmişti. Romain Saiss, Wout Weghorst, Dele Alli, Nathan Redmond, Arthur Masuaku gibi isimlere ek olarak listeye daha önce Premier Lig’de oynamış; Gedson Fernandes, Cenk Tosun, Rachid Ghezzal ve Kevin N’Koudou da eklendiğinde kadroda yolu Ada’dan geçen futbolcu sayısı 9’a ulaşmıştı.

Nottingham’a transferi yüksek ihtimal

Kara Kartal, bu yüksek kaliteye rağmen özellikle ligde istediği gibi yoluna devam edemese de oyuncularının etkili performansları sonrasında özellikle 3 isim konusunda İngiltere’den yoğun markaj altında… Bu futbolcuların başında Romain Saiss geliyor… Ara transfer döneminin son gününe kadar Nottingham Forest’in hedefleri arasında yer alan Faslı stoperin, lig bitiminde bu kulübe katılma ihtimali oldukça yüksek. Beşiktaş, bu transferden 4 milyon Euro civarı bir bonservis bekliyor.

Takımda tutmak istiyorlar

Nathan Redmond da Premier Lig pazarının gözdelerinden… Beşiktaş’la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan İngiliz futbolcuyla şimdiden Bournemouth ve Crystal Palace ilgileniyor. Ancak Kara Kartal, performansından memnun olduğu Redmond’u takımda tutmayı planlıyor.

13 milyon Euro…

Son olarak İngiliz kulüplerinin radarında bulunan oyuncu da Gedson Fernandes… Genç orta sahayla; Fulham, Aston Villa ve Crystal Palace ilgileniyor. Gedson’u kadroda tutmak isteyen Kartal, transfer için ısrarcı olan Premier Lig kulüplerinden ise 13 milyon Euro bonservis isteyecek.