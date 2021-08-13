İngiltere’yi kana bulayan saldırı: Biri çocuk altı ölü… Saldırganın kimliği belli oldu

İngiltere’nin Plymouth kentinde meydana gelen silahlı saldırı sonucu aralarında 10 yaşında bir çocuk da dahil olmak üzere toplam 6 kişinin hayatını kaybettiği, yaralıların ise hastanede tedavi gördüğü açıklandı.

SOZCU.COM.TR

İngiltere’nin güneybatısında bulunan Plymouth kentinin Keyham bölgesinde dün meydana gelen silahlı saldırının bilançosu belli oldu.

Yaşanan olayda kurşun yaralanması sonucu, 3’ü kadın, 2’si erkek ve 1’i 10 yaşında çocuk olmak üzere toplam 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yetkililer, olay yerinde yaralanan birçok kişinin ise hastanede tedavi gördüğünü kaydetti.

İngiliz medyası, saldırganın kimliğini de paylaşırken, olayı gerçekleştiren kişinin 23 yaşındaki Jake Davison olduğu belirtildi.



TERÖR ŞÜPHESİ YOK



Bölgeden sorumlu olan Devon ve Cornwall polisi tarafından yapılan açıklamada, saldırıyla bağlantılı olan bir kişinin de vurulduğu doğrulandı. Polis, saldırıyı “kritik bir olay” olarak nitelendirirken, olayın terörle ilgili olmadığını ve başka bir şüphelinin aranmadığını aktardı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi.

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