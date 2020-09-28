İninal da Masterpass'e entegre oldu

İSTANBUL (AA) – Hızlı ve güvenli dijital ödeme platformu Masterpass'te kullanılabilen e-para kuruluşlarının sayısı İninal'ın entegrasyonuyla 5'e ulaştı.

Mastercard'ın açıklamasına göre, şirket, değişen tüketici tercihlerine yenilikçi çözümler sunmaya devam ediyor.

Artan finansal okuryazarlığa paralel olarak tüketicilerin kendi ihtiyaçlarına uygun finansal araçlara yönelmesi ön ödemeli kartlara ilgiyi artırırken, Masterpass de ön ödemeli kartların entegrasyonuna hız verdi.

Halihazırda Papara, Turkpara, Pep ve Paycell'in ön ödemeli kartlarının kabul edildiği platforma İninal’ın entegrasyonu da tamamlandı. Böylece ön ödemeli kartları Masterpass’te kullanılabilen e-para şirketlerinin sayısı 5'e çıktı.

– "Ön ödemeli kartların kullanımı pandemiyle birlikte artıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Yiğit Çağlayan, pandemi dönemiyle birlikte e-ticaret ve online alışverişte de ciddi bir ivme yaşandığına dikkati çekti.

Bireysel bilinçlenmeye ek olarak, finansal sistemin dışında kalan bireylerin de sisteme dahil edilmesinde önemli bir rol oynayan ön ödemeli kartların öneminin pandemiyle birlikte daha da arttığını kaydeden Çağlayan, şu açıklamalarda bulundu:

"Ön ödemeli kartlar hem fiziksel hem de online alışverişlerde kredi ya da banka kartından farksız kullanılabiliyor. Biz de bu dönemde ön ödemeli kartların Masterpass entegrasyonuna hız verdik. Son olarak İninal'ın entegrasyonunu da tamamlayarak ön ödemeli kartların kullanıldığı e-para şirketlerinin sayısını 5'e çıkardık. Bu alandaki çalışmalarımız hızla devam ediyor. Çok yakın zamanda yeni e-para şirketlerini de sisteme dahil ederek, daha fazla kullanıcının Masterpass'in hızlı ve güvenli ödeme altyapısından faydalanmasına imkan vereceğiz."