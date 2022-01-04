Inna’nın Erciyes’te kayak keyfi

Kayseri’ye giden Romanyalı sanatçı Inna, Erciyes’te kayak yapmanın keyfini çıkardı.
Müzikteki başarısı ile ünü sınırları aşan Romanyalı sanatçı Inna, Erciyes Winter Fest için Kayseri’ye gitti.
4 gün boyunca Erciyes’teki bir otelde konaklayan sanatçı, arkadaşları ile pistlerin keyfini doyasıya çıkardı.
Inna, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda da Erciyes’e hayranlığını dile getirdi.
Şarkılarıyla dünya müzik listelerinde üst üste zirveye yerleşen ve Romanya’da ‘Dansın Kraliçesi’ olarak bilinen Inna, Türkiye’de yeni yılın ilk konserine de Kayseri’de imza attı. (İHA)