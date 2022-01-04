Inna’nın Erciyes’te kayak keyfi

Yazan:
Alaturka Online
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Kayseri’ye giden Romanyalı sanatçı Inna, Erciyes’te kayak yapmanın keyfini çıkardı.

Yayınlanma: 15:48 – 04 Ocak 2022 Güncellenme:

Inna’nın Erciyes’te kayak keyfi

Müzikteki başarısı ile ünü sınırları aşan Romanyalı sanatçı Inna, Erciyes Winter Fest için Kayseri’ye gitti.

4 gün boyunca Erciyes’teki bir otelde konaklayan sanatçı, arkadaşları ile pistlerin keyfini doyasıya çıkardı.

Inna, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda da Erciyes’e hayranlığını dile getirdi.

Şarkılarıyla dünya müzik listelerinde üst üste zirveye yerleşen ve Romanya’da ‘Dansın Kraliçesi’ olarak bilinen Inna, Türkiye’de yeni yılın ilk konserine de Kayseri’de imza attı. (İHA)

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