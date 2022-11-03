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İnşaat alanına düşen otomobil 4 kişiye mezar oldu

Yazan:
Alaturka Online
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Afyonkarahisar’da otomobilin yaklaşık 5 metre yükseklikten inşaat alanına düşmesi sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi.

Yayınlanma: 07:40 – 03 Kasım 2022 Güncellenme:

Sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen otomobil, Afyonkarahisar-Şuhut karayolu Halımoru köyü yakınlarında yol yapım çalışmasının devam ettiği bölgede kontrolden çıkarak yol kenarındaki trafik tabelalarına çarptı, ardından 5 metre yükseklikten köprü inşaatına düştü.

Kazada, aynı aileden Deniz Ç, Hasan Ç, Emin Ç. ile Hüseyin A. hayatını kaybetti.

Cenazeler otopsi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesine Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Kazada yaşamını yitirenlerin yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.(AA)

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