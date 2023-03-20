İnşaat şirketi sahibi kadını, ofisinde vurarak öldürdüler

Olay, saat 14.30 sıralarında Ermenek Mahallesi Rauf Denktaş Bulvarı’ndaki Zehra Çatal’a ait inşaat şirketinde meydana geldi. İş yerine gelen Yılmaz Fahrioğlu, iddiaya göre, alacak meselesinden tartıştığı Zehra Çatal’a tabanca ile 6 kez ateş açıp, yaya olarak kaçtı.

İhbarla gelen sağlık ekipleri, baş ve boyun bölgesinden vurulan Çatal’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Haber alıp, gelen Çatal’ın yakınları gözyaşı döktü. Cenaze, otopsi için adli tıp morguna götürüldü. Polis, ‘kasten yaralama’, ‘gasp’ ve ‘yağma’ suçlarından kaydı bulunan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)