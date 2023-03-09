İnşallah böyle kalırlar

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 12 Nisan 2019’da Ankara’nın Çubuk ilçesinde katıldığı şehit cenazesinde önce yumruklu saldırıya uğradı ardından linç girişimine. CHP lideri Çubuk’ta Doruk Ailesi’nin evine götürülerek güvenliği sağlandı.

Aradan 2 yıl geçtikten sonra evin babası Rahim Doruk Kılıçdaroğlu’nu ziyaret ederek iftara davet etti. Kılıçdaroğlu da eşi Selvi Hanım’la birlikte davete icabet etti. İşte o iftarın videosu önceki gün paylaşım rekoru kırdı. Kılıçdaroğlu’nun pilavın kendi tarafındaki etli kısmını evin oğluna doğru çevirerek “Buradan ye” dediği an binlerce yorum aldı. “Hep böyle kal” denildi. Sosyal medyada yapılan yorumlardan bazıları şöyle:

“BAY KEMAL ÇOK YAŞA”

– Plansız refleks hareket bu adamın temiz kalbini gösterir sadece. Hadi inşallah böyle kalırlar.

– İnsanın gözü tok kalbi temiz olacak Bay Kemal sen çok yaşa.

– Gördüğüm en naif hareketlerden biri olabilir.

– Aklıma şu sözü getirdi: “3 kişilik evde 2 kişilik pasta varsa ben zaten pasta sevmiyorum diyen babadır.”

Saraya değil Çankaya Köşkü’ne çıkacağım

CHP lideri Kılıçdaroğlu, seçilmesi durumunda AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın büyük bir kaynak harcayarak yaptırdığı Cumhurbaşkanlığı sarayında değil, Çankaya Köşkü’nde çalışacağını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı 2014

Habertürk’e konuşan Kılıçdaroğlu, “Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ni kullanmayacak mısınız” sorusuna “Onun için bir formül, bir çözüm buluruz. Onu zamanı geldiğinde düşünürüz” yanıtını verdi. CHP lideri parlamenter sisteme geçiş sürecinin tamamlanması ile birlikte CHP genel başkanlığından ayrılacağını kaydetti.