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31 Mart 2023
AnasayfaAlaturka Onlineİnsan babasına 20 yıl oy vermez deyince ortalık karıştı ! “İnsanca yaşamayı...

İnsan babasına 20 yıl oy vermez deyince ortalık karıştı ! “İnsanca yaşamayı unuttuk”

Alaturka Online
Alaturka Online

İnsan babasına 20 yıl oy vermez deyince ortalık karıştı ! “İnsanca yaşamayı unuttuk”

Alaturka Online
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Alaturka Online
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Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

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