İnsan Hakları İzleme Örgütü, Lübnan güvenlik güçlerini göstericilere şiddet kullanmakla suçladı

BEYRUT (AA) – İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Lübnan güvenlik güçlerini başkent Beyrut'ta 8 Ağustos'ta düzenlenen protestolarda göstericilere karşı şiddet kullanmakla suçladı.

HRW'den yapılan yazılı açıklamada, Lübnan güvenlik güçleri, çoğu Beyrut şehir merkezinde olmak üzere 8 Ağustos 2020'de barışçıl protesto düzenleyen göstericilere karşı aşırı ve bazı durumlarda öldürücü güç kullanarak yüzlerce kişinin yaralanmasına neden oldu." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, güvenlik güçlerinin, aralarında sağlık çalışanlarının da bulunduğu kişilere gerçek mermi, av fişekleri, plastik mermi, göz yaşartıcı gaz bombası kullanması ve taş atması sonucu göstericilerden bazılarının başından ve boynundan yaralandığı kaydedildi.

HRW'nin açıklamasında, göstericilerin bazılarının şiddet kullanmasının güvenlik güçlerinin orantısız güç kullanmaya başvurması için bir gerekçe olamayacağı vurgulandı.

Güvenlik güçlerinden, pompalı tüfek ve diğer geniş alana yayılan mühimmat kullanımına son vermesi talep edilen açıklamada, Lübnan Başsavcılığından da ihlallerle ilgili ayrı bir soruşturma başlatması ve sonuçlarını açıklaması istendi.

Açıklamada, Lübnan güvenlik güçlerine bağışta bulunan uluslararası bağışçılara "desteklerinin ihlal uygulayan birimlere ulaşıp ulaşmadığını araştırma ve bağışların bu birimlere ulaştığının tespit edilmesi durumunda derhal durdurma" çağrısında bulunuldu.

HRW Orta Doğu ve Kuzey Afrika Direktör Yardımcısı Michael Page'nin de açıklamada sözlerine yer verildi.

Page, Lübnanlı yetkililerin, vatandaşlarının şikayetlerini onları döverek ve hesap vermekten kaçacaklarına inanarak sona erdiremeyeceğini belirtti.

HRW Direktör Yardımcısı, bu tür ihlallere artık müsamaha gösterilmeyeceğine dair mesajın güçlü olması için barışçıl protestocuları darbetmek ve gerçek mermiyle ateş etmekten sorumlu kişilerin hesaba çekilmesi gerektiğini kaydetti.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta göstericiler, 4 Ağustos'ta meydana gelen, 182 kişinin hayatını kaybetmesine ve 6 binden fazla kişinin yaralanmasına yol açan şiddetli patlamadan sorumlu tuttukları yönetime karşı 8 Ağustosta protesto düzenlemişti.

Gösterilerde, güvenlik güçlerinde görevli 1 kişi ölmüş, 238 kişi yaralanmıştı.