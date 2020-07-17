İnsan Hakları Konseyinin 44'üncü oturumu sona erdi

CENEVRE (AA) – Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin ülkeye "tam, zamanında, acil ve güvenli insani erişim sağlamasını" öngören tasarıyı kabul etti.

BM Güvenlik Konseyinde (BMGK), Rusya'nın Türkiye üzerinden Suriye'ye insani yardım gönderilmesini 2 kez veto etmesinin ardından, BM İnsan Hakları Konseyi dikkati çekici bir karara imza attı.

İsviçre'nin Cenevre kentinde bugün sona eren Konseyin 44'üncü oturumunda görüşülen 23 tasarı kabul edildi, farklı konularda 4 yeni insan hakları uzmanı görevlendirildi.

Konseyde, aralarında Türkiye ve Katar'ın da bulunduğu bazı ülkelerce sunulan Suriye'deki insan hakları durumuna ilişkin tasarı görüşüldü.

Tasarıyla ilgili konuşmaların ardından 47 üyeli konseyde oylamaya geçildi.

Esed rejimi ve destekçilerinin aleyhindeki karar tasarısı 17 çekimser, 2 aleyhte ve 28 lehte oyla kabul edildi.

Kabul edilen tasarıda, ülkeye insani yardımların ulaştırılabilmesi için rejim ve destekçilerine tam, zamanında, acil ve güvenli insani erişim sağlaması çağrısında bulunuldu.

Kararda, Suriye'ye insani yardımların yapıldığı sınır kapılarının kapatılmasına tepki gösterildi, keyfi olarak tutuklanan tüm mahkumların da acilen serbest bırakılması çağrısı yapıldı.

Ayrıca, Suriye'deki tüm hapishane ve mahkumların tutulduğu diğer yerlere uluslararası gözlemcilerin hiçbir kısıtlama olmadan erişim sağlaması çağrısı yapıldı.

BM İnsan Hakları Konseyi Başkanı Avusturyalı Elisabeth Tichy-Fisslberger, Konseyin 44'üncü oturumunun başarıyla sona ermesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Konseyin zorlu bir dönemde önemli çalışmalar yaptığına dikkati çekti.