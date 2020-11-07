İnsan hayatı, daire fiyatı ile ölçülemeyecek kadar değerli

Marmara depreminden beri 21 yıldır büyük depremi bekleyen mega kent İstanbul’da vatandaşların yaşadığı binaları depreme hazırlama çalışmaları ağır aksak ilerliyor. Kamu binaları, okullar ve hastaneleri güçlendirmek için bir dizi çalışma yapıldı ancak vatandaşların yaşadığı binalar İstanbulluların inisiyatifine bırakıldı. Riskli ilçelerden Silivri ve Maltepe’nin belediye başkanları sahada karşı karşıya kaldıkları durumu SÖZCÜ’ye anlattı.

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz bugüne kadar vatandaşların müracaatlarına bağlı olarak 260 “riskli yapı” dosyası bulunduğunu belirterek bunların 226 adedinin yıkıldığını, 34’ü ile ilgili işlemlerin de devam ettiğini söyledi.

Yılmaz şunları söyledi: “Belediyeler bütçe yetersizlikleri nedeniyle hayata geçirecekleri plan ve projeleri yapamıyor. Belediyelere daha fazla destek olunmalı. Eski ve riskli olan binalar bir an önce dönüşüme girmeli. Yoksa bu evler tabut olmaya ve acılar yaşatmaya devam edecektir. Günü kurtarayım derken oturdukları evler tabutlukları olacağı gibi onlar yüzünden masum kişilerin canlarına da sebebiyet vereceklerdir. Metrekare hesabı yapmadan, daire fiyatı hesabı yapmadan, insan hayatının daire fiyatı ve arsa fiyatı ile ölçülemeyecek kadar değerli olduğundan hareketle, hep beraber el ele verip kentsel dönüşümü başarmamız gerekiyor.”

İŞTE İLÇE İLÇE HASAR TAHMİNİ

Deprem Risk Yönetimi Başkanlığı İstanbul’un 39 ilçesi için hasar tahmini kitapçığı hazırladı. Kitapçıkta olası bir İstanbul depreminde ortaya çıkacak geçici barınma ihtiyaçlarının büyüklüğü dikkat çekti.

Arnavutköy’de 2 bin, Ataşehir’de 3 bin, Bağcılar’da 10 bin, Bakırköy’de 6 bin, Beyoğlu’nda 4 bin 200, Büyükçekmece’de 9 bin, Çatalca’da 2 bin, Esenler’de 5 bin, Fatih’te 15 bin, Kâğıthane’de 2 bin, Kartal’da 4 bin, Küçükçekmece’de 13 bin, Sancaktepe’de 3 bin, Silivri’de 9 bin, Sultanbeyli’de 45 bin, Tuzla’da 7 bin, Üsküdar’da 4 bin yapıda orta ve üstü hasar meydana gelmesi bekleniyor. Avcılar’da 35 bin, Başakşehir’de 13 bin 500, Beylikdüzü’nde 27 bin, Çekmeköy’de 4 bin, Esenyurt’ta 67 bin, Gaziosmanpaşa’da 14 bin, Kadıköy’de 17 bin, Maltepe’de 20 bin, Pendik’te 28 bin, Ümraniye’de 16 bin, Sarıyer’de 6 bin 600, Sultangazi’de 10 bin, Şile’de 900, Zeytinburnu’nda 31 bin hane için, geçici barınma ihtiyacı ortaya çıkacak.