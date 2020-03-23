‘İnsan hayatının ticaretle takası utancımız olacaktır’

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran’ın, 19 Mart günü limanda görevli bir gümrük memurunda corona virüsü tespit edildiğini açıklamasının ardından gözler İzmir’e çevrildi.

30 yaşındaki kadın gümrük memurunun Bornova Tuncay Özilhan Devlet Hastanesi’nde karantina altına alınmasının ardından, aynı şüphe ile Çeşme Devlet Hastanesi’nde karantinaya alınan üç gümrük memuru test sonuçlarını bekliyor.

Vakalar üzerine, çoğu gümrük personeli olan 45 kişi evlerinde gözlem altına alınırken, diğer liman personeli işlerine devam ettiriliyor.

Ticaret Bakanlığı, ticari işleyişin aksamaması için İzmir ve çevre merkezlerden çok sayıda gümrük memurunu Ulusoy Çeşme Limanı’nda görevlendirdi.

ORAN “DURDURULDU” DEDİ, ERTESİ GÜN GEMİ GELDİ

21 Mart Cumartesi günü, Şirin Payzın Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran ile ilçede yayın yaptı. Oran, Çeşme’de bir vaka dışında her şeyin normal olduğunu iddia ederek, Trieste Limanı ile gemi seferlerinin durdurulduğunu söyledi.

Bu açıklamanın ertesi günü İtalya’dan bir ro-ro gemisi daha Ulusoy Çeşme Limanı’na geldi.

SON DURUMU MAHİR POLAT AÇIKLADI

Ulusoy Denizcilik Grubu’na ait “Saffet Bey” adlı gemi 22 Mart Pazar günü Trieste Limanı’ndan aldığı yüklerle Çeşme’ye geldi.

Normal şartlarda saat 14:00 – 16:00 arasında limana yanaşması beklenen gemi bu kez Çeşme açıklarında bekletildi. İçinde 24 personel ve yaklaşık 135 TIR dorsesi olduğu öğrenilen gemi dün gece saat 22:00 sıralarında Ulusoy Çeşme Limanı’na yanaştırıldı.

CHP İzmir Milletvekili ve TBMM Çevre Komisyonu Üyesi Mahir Polat, çalışma arkadaşları ile birlikte incelemelerde bulunmak üzere Çeşme’ye gitti.

Polat, liman çevresinde çok sayıda polis görevlendirildiğini ve bölgeye görevliler dışında kimsenin yaklaştırılmadığını söyledi.

POLAT ÇARPICI TESPİTLERİNİ AKTARDI

Twitter sayfasından anlık bilgi paylaşan Polat izlenimlerinin detaylarını da aktardı.

Polat şu çarpıcı açıklamaları yaptı:

*İlçenin genç ve kibar Emniyet Müdürü’ne bu kadar çok polis gördüğüme şaşırdığımı söyledim, kendisi de “Efendim, sizin basın açıklaması yapacağınızı öğrendik ve güvenliğinizi sağlamak için emir aldık” yanıtını verdi. Ben de kendisine teşekkür ederek, “Buna gerek yok. Halk beni korur” dedim.

*İncelemelerde bulunmak üzere liman sahasına girdim. Ulusoy Çeşme Limanı İşletmesi’nin yetkilileri ortada yoktu. Sadece bir gümrük yetkilisi ve güvenlik amirleri vardı.

GEMİDE DEZENFEKSİYON YAPILMIYOR

*Geminin içine kadar girebildik. Dorse taşımacılığı yapan bir gemi. Dorseler gemiden indirilirken dezenfekte edilmesi ile ilgili hiçbir tertibat görmedik. 135 TIR dorsesi ve içindeki binlerce ticari ürün paketinin bir-iki saatte dezenfekte edilmesi de mümkün değil. Hiçbir dezenfekte çalışması yapılmadığını gördük.

*Bu gemi 24 mürettabatı olan ve bu hatta çalışan küçük gemilerden bir tanesi. Daha büyük olan “Ulusoy 14” ve “Ulusoy 15” adlı gemiler de sürekli Trieste’ye gidip geliyor.



YURDA GİRMESELER BİLE MEMURLARLA TEMAS ETMEK ZORUNDALAR

*Gemi seyahatine artık TIR şoförlerinin alınmadığı, içine dorseleri bıraktıkları söyleniyor. Dorse taşımacılığı bile yapılsa, dorseleri almaya gelen çekerler, gemide çalışan insanlar yurda girmese bile, mutlaka temas etmek durumundalar. Gemide çalışan insanlar gümrük bölgesine girdiği andan itibaren, pasaport kayıtları yapılırken bile memurlarla temas ediyorlar.

*Daha da önemli ve yoğun bir faaliyet var: Yurt dışından sürekli TIR taşıması yapan yüzlerce şoför Çeşme’ye gelip gidiyor.

*TIR şoförleri ve gemi personeli, yurt dışından döndükten sonra, 14 gün boyunca evde gözlem altında kalınması kuralına uymuyor, aralıksız çalıştırılıyor.

İTALYA’NIN EN SIKINTILI BÖLGESİNE 360 KİLOMETRE MESAFADEN GELİYOR

*İçine yüzlerce dorse ve binlerce paket taşınan gemi Trieste’den, yani İtalya’nın en sıkıntılı bölgesi Lombardiya’nın 360 kilometre yakınına gidip geliyor. İlk vakaların bulunduğu yerden çıkıp gelen bir gemi. Coronavirüs Salgını bu bölgeyi adeta cehennem yerine çevirmiş durumda.

*Biz bu duruma karşı çıkıyoruz Gümrük ve Ticaret Bakanı.

*İnsan hayatı ve insan sağlığının ticaret ile takas edilmesi yarınlara karşı en büyük utancımız olacaktır.

*Çeşme halkı bu gemi seferlerinden tedirgin. Havayollarını nasıl durdurduysak bunu da durdurmak zorundayız. Gümrük ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan cehennemden gelen bu gemilere artık izin vermesin.

ÇEŞME’NİN MARKA İMAJINI RİSKE ATIYOR

*Ayrıca, Çeşme turizmde marka bir kenttir. Çeşme’nin Coronavirüs ve Trieste’dan gelen bir gemi ile anılması daha büyük ekonomik sorunlara neden olacaktır. İnsan hayatını tehlikeye soktuğu gibi marka kent imajını da riske atmaktadır. Yerli ve yabancı turistler Çeşme’ye gelmekten uzun süre imtina edecektir.

ABD’de bulunan John Hopkins University’nin verilerine göre; Türkiye’deki corona virüsü bağlantılı (Covid-19) vaka ve ölüm sayısını anlık olarak görebilirsiniz. Canlı grafiğin sağ ve sol altındaki okları kullanarak dünya genelindeki veri ve istatistiklere ulaşabilirsiniz.