İnsanlar Tuz Gölü’nü kuruttu, 3 bin flamingo yavrusu öldü

İç Anadolu’nun en büyük gölü olan Tuz Gölü’nde binlerce flamingo öldü. Yürekleri sızlatan görüntüler üzerine SÖZCÜ’nün ulaştığı Aksaray Fotoğraf Sanatçıları Derneği Başkan Yardımcısı Fahri Tunç yaşananlar hakkında çarpıcı bilgiler verdi. Sekiz yıldır Tuz Gölü’ndeki flamingoların yaşam alanında gözlem ve incelemelerde bulunan Tunç, trajedinin başlıca sebebinin vahşi tarımsal sulama olduğunu vurguladı.

Tunç, “Konya ve Aksaray’dan Tuz Gölü’ne akan kanallara geçen yıl bazı çiftçiler tarafından su bendi yapıldı. Çiftçiler daha önce bu kanallardan tarlalarına su çekerlerdi ama bu defa bendler yaparak kanal sularının göle ulaşmasını tamamen kestiler. Buna bir yandan kuraklık, diğer yandan da yeraltı sularının bilinçsiz ve orantısız kullanımı gibi faktörler eklenince Tuz Gölü yaklaşık dört kilometre kadar çekildi” dedi.

“KURAKLIKTAN VE AÇLIKTAN ÖLDÜLER”

Bu faktörler sebebi ile göldeki kurumanın flamingoların yaşam alanını olumsuz etkilediğini belirten Tunç, “Flamingo yavruları ile bütün yetişkinler hep birlikte ilgilenir. Bir kreş gibidir. Yavruları arasına alır, kıyıdaki sulak alanda beslenmelerini sağlar. Fakat bu sene doğan yavrular, göl suyu kilometrelerce geriye çekilince kıyıya ulaşamadı ve beslenemedi. Böylece binlerce flamingo yavrusu kuraklıktan ve açlıktan öldü. 3 binden fazla flamingo yavrusu feci şekilde telef oldu” diye konuştu.

Tunç, “Katliam göz göre göre geldi. Başta Çevre Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, valilikler ve belediyelere defalarca uyarıda bulunuldu, önlem alınması istendi. Ama hiçbiri kulak asmadı” dedi. Uyarılara aldırış edilmemesine ve bu duyarsızlığın doğa katliamına neden olmasına tepki gösteren Tunç, “Eserinizle övünün ey insanoğlu! Harcayın tüm doğayı! İnsanlığımdan utandım. Gölü besleyen suları kuruttunuz, flamingolar öldü” ifadelerini kullandı.

“SU SEVİYESİ HIZLA AZALIYOR, KURUYOR”

Jeoloji Mühendisi Erhan İçöz, Tuz Gölü’nün kurumasının nedenleri ve çözümün ne olduğunu SÖZCÜ’ye şu sözler ile anlattı:

*Doğanın bir dengesi var. Siz bu dengeyi gözetmeden suları aşırı kullanırsanız bir süre sonra azalmaya başlar ve gölün besin kaynakları da azalır. Konya Ovası’ndan binlerce izinli, binlerce de kaçak sondaj kuyusu var. O bölgede oluşan obrukların sebebi de, gölün su seviyesinin azalması da yer altı sularının aşırı kullanımı yüzündendir.

*Tuz Gölü önce 500 metre çekildi, sonra 1 kilometre çekildi, şimdi 4 kilometre çekildi. Gölün su seviyesi hızla azalıyor, kuruyor. Dolayısıyla mola ve üreme alanları tahrip edilen flamingolar da yaşama tutunamıyor.

*Yapılması gereken çok basit: Doğaya dönmek, doğanın dinamiklerine saygı duymak. Bölgede köylülerin çok iyi şekilde kooperatifleşmesi, suyun adaletli kullanılması, tarımsal sulamada damlama gibi yöntemlere geçilmesi, su kullanımının kontrol altına alınması ve suyun sanayide kullanılmasının büyük ölçüde kısıtlanması gerekmektedir.

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