İnsanlara Covid-19 ilacı diye ‘bit ilacı’ öneriyorlar

ABD’de iki doktor, anti-parazitik ilaçlar kategorisinde yer alan İvermektin’i Covid-19’a çare olarak duyurunca, milyonlarca insan bu ilacı kullanmaya başladı. Uzmanlar uyarıyor! Covid-19’u tedavi eden belirli bir ilaç yokken böyle ‘umut tacirleri’ne inanılmamalı!

İvermektin, dünyanın her yerinde rahatça ulaşabilen ve uygun fiyatlı olan Nobel ödüllü bir ilaç olarak biliniyor. İvermektin’in hap versiyonu, uzun yıllar yaygın olarak görülen körlüğe çare olurken, insanların uzuvlarında ve cinsel organlarında oluşabilecek enfeksiyonların da tedavisinde kullanılıyordu. Aynı zamanda, ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA) de onayını alan Ivermectin, daha önce AIDS ve grip gibi virüs kaynaklı hastalıkların tedavisinde kullanılıyordu. Öte yandan, merhem olarak satılan versiyonu da halen çocuklarda bit, pire gibi böcek istilaların tedavisinde kullanılıyor.

Ancak ABD’de ‘umut tacirleri’ İvermektin’i corona virüse karşı ‘mucize tedavi’ olarak sunmaya başladı. Wisconsin Üniversitesi Tıp Merkezi’nde görev yapan Dr. Pierre Kory ve Dr. Paul Marik, İvermektin’in Covid-19’un tedavisinde kullanılması gerektiğini savunurken, yine virüse karşı koruyucu etkisi olduğunu öne sürüyor.

MİLYONLARCA İNSAN İNANIYOR

‘Front Line COVID-19 Critical Care Alliance’ (FLCCC) isimli bir vakıf kuran ikili, İvermektin’in Covid-19’a karşı en etkili ilaç olduğunu savunuyor. Kory, geçen aralık ayında Senato iç güvenlik komitesi üyelerine verdiği demeçte, “Ivermektin’in, Covid-19’a karşı ‘mucize bir ilaç’ olduğunu savunmuş ve bu ilacın hastalığın her aşamasında etkili olduğunun araştırmalarla kanıtlandığını öne sürmüştü.

Ancak Kory ve Marik, FLCCCK Vakfı aracılığıyla milyonlarca insanı (podcast sunucusu Joe Rogan da dahil) İvermektin ile Covid-19’un tedavi edilebileceğine inandırdı. Bunun için gösterilen belgelerin ise gerçek olmadığı belirtildi.

Uzmanlar, bu iki doktor ve benzer ‘umut tacirleri’ hakkında uyarıyor. Covid-19’un kesin bir tedavi yönteminin olmadığı belirtilirken, İvermektin ile Covid-19’un tedavisi gibi bir şeyin mümkün olmadığı da vurgulandı.

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