Instagram, Bella Hadid’in paylaşımını yanlışlıkla sildiği için özür diledi

Filistin asıllı ABD’li model Bella Hadid, babasının pasaportundan doğum yerini gösteren bir sayfayı Instagram hesabından paylaşmış, ardından bu paylaşım yine Instagram tarafından kaldırılmıştı. Hadid, başına gelen duruma isyan edince Instagram çareyi özür dilemekte buldu.

Dünyaca ünlü model Bella Hadid, babası Mohamed Hadid’in pasaportundan, nereli olduğunu da gösteren bir sayfayı Instagram’ın hikayeler bölümünden paylaştı. Ancak Instagram, kısa bir süre sonra ‘topluluk kuralları ihlali’ gerekçesiyle Hadid’in paylaşımını kaldırdı.

Instagram, paylaşımı kaldırma gerekçesi olarak, ‘nefret söylemi, taciz, zorbalığa ve şiddet grafiklerine izin verilmemesi’ olarak gösterdi. Hadid, pasaportta doğum yeri “Filistin” yazdığı için Instagram’ın gönderiyi kaldırdığını belirterek, “Sizin hatırınız için tarihi değiştiremeyiz, Filistinli olduğum için gurur duyuyorum” diyerek tepki gösterdi.

“İNSANLARI SUSTURARAK TARİHİ SİLEMEZSİNİZ”

Hadid, başına gelen olaya sert tepki, göstererek Instagram’ı zorbalıkla suçladı. Ünlü model, “Instagram, acaba babamın doğum yeriyle gurur duyuyor olmamın hangi kısmı ‘zorbalık, taciz, cinsellik veya çıplaklık’ içeriyor?” dedi.

“Instagram’da Filistinli olmamıza izin verilmiyor mu?” diye soran Bella Hadid, “İnsanları susturarak tarihi silemezsiniz. Bu işe yaramaz” diyerek sözlerini sürdürdü. Ardından Filistin ile ilgili birçok paylaşım yapmaya devam eden Hadid, şu cümlelere yer verdi:

* Filistinli olmaktan gurur duyuyorum. Bugün herkes babasının ve annesinin nerede doğduğunu paylaşmalı. Nereden geldiğinle ne kadar gurur duyduğunu onlara hatırlat.

Hadid’e gelen desteklerden sonra Instagram, ünlü modelin paylaşımını yanlışlıkla sildiğini belirterek özür dilediklerini açıkladı. Instagram’ın da sahibi olan Facebook sözcüsü, pasaport numarası gibi özel bilgileri içeren paylaşımlara izin vermediklerini ancak Hadid’in paylaşımında pasaport numarasının üstü kapatıldığı için silinmemesi gerektiğini de kabul etti.