Instagram sildi, Madonna yeniden paylaştı

Bu hafta Instagram’da paylaştığı fotoğraflarla sosyal medyanın gündemine oturan Madonna, Instagram’a ateş püskürdü. 63 yaşındaki şarkıcı platformun yayından kaldırdığı fotoğrafları yeniden paylaştı.

Sozcu.com.tr

Madonna bu hafta Instagram’da paylaştığı fotoğraflarla önce hayranlarını ikiye böldü, ardından da sosyal medya platformunun sansürüne maruz kaldı. Tangası, file çorapları ve dekolteli sütyeniyle seksi pozlar veren şarkıcı, fotoğrafları Instagram’da paylaşmış ve çok sayıda beğeni aldığı gibi sert eleştirilerle de karşı karşıya kalmıştı.

Madonna, son paylaşımı ile sadece hayranlarının dikkatini değil sosyal medya platformunun da dikkatini çekti. Platformun fotoğrafları kaldırması üzerine ünlü şarkıcı paylaşımını yeniden yaparken Instagram’a ateş püskürmeyi de ihmal etmedi:

“Instagram’ın herhangi bir uyarı veya bildirimde bulunmadan kaldırdığı fotoğrafları yeniden yayınlıyorum… Engellemenin nedeni meme ucumun küçük bir kısmının açıkta kalmasıydı. Bir kadının vücudunun meme başı hariç her santiminin gösterilmesine izin veren bir kültürde yaşıyor olmamız beni hâlâ hayrete düşürüyor. Sanki bir kadının anatomisinin cinselleştirilebilecek tek parçası buymuş gibi. Bebeği besleyen meme ucu! Bir erkeğin meme ucu erotik olarak deneyimlenemez mi??!! Kırk yıllık sansürle, cinsiyetçilikle, yaş ayrımcılığı ve kadın düşmanlığıyla akıl sağlığımı korumayı başardığım için teşekkür ederim.”

Instagram’ın resmi Topluluk Kuralları, platformda çıplaklığa izin verilmediğini ve dişi meme ucunun bu şemsiyenin altına dahil edildiğini belirtiyor. Emzirme, doğum ve doğum sonrası anlar, sağlıkla ilgili durumlar gibi kuralın istisnaları da var.

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