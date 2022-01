Instagram’da milyonlar onları takip ediyor

Kim Kardashian, Kendall Jenner ve aileleri Instagram’da 1.2 milyardan fazla takipçi topladı. İşte zirvede olan isimler…

Sozcu.com.tr

Ünlü isimleri, hayranları sosyal medyada da yalnız bırakmıyor. Keeping Up With The Kardashians’ın yıldızları da şimdi aralarında 1,2 milyardan fazla Instagram takipçiyle öne çıkıyorlar.

24 yaşındaki Kylie Jenner, 304 milyon takipçisiyle göz dolduruyor, makyaj devi takipçi sayısıyla liderliği alırken 41 yaşındaki Kim Kardashian 281 milyon takipçisiyle ikinci sırada yer alıyor.

Bu arada, 42 yaşındaki Kourtney 160 milyon takipçiye ulaşırken, 37 yaşındaki Khloe 215 milyon takipçiye sahip ve 26 yaşındaki süper model kız kardeşi Kendall’ın da 215 milyon takipçisi var. 66 yaşındaki aile reisi Kris’in ise 45,5 milyon takipçisi varken, 34 yaşındaki erkek kardeş Rob’un popüler fotoğraf paylaşım sitesinde 2,6 milyon hayranı var.

Ocak ayının başlarında Kylie Jenner, Instagram tarihinde 300 milyon takipçiye ulaşan ilk kadın olarak sosyal medyada önemli bir dönüm noktasına ulaştı. Futbolcu Cristiano Ronaldo ise 388 milyon ile en çok takip edilen kişi.

Keeping Up With The Kardashians yıldızı, daha önce platformda en çok takip edilen kadın olarak öne çıkan Ariana Grande’yi de böylece tahtından indirmiş oldu.

Kylie Jenner, bebeğinin babası Travis Scott’ın 10 kişinin ölümüne ve yüzlerce insanın da yaralanmasına neden olduğu Astroworld trajedisinden bu yana oldukça az paylaşım yapsa da yine de bu rekora imza atmayı başararak dikkat çekiyor.

