Instagram’ın en çok kazanan ünlüleri

Yazan:
Alaturka Online
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Instagram’da en çok kazanan ünlüleri düşününce aklımıza ilk olarak Kylie Jenner geliyor. Ancak bu sene en çok kazan kişi Kylie Jenner değil. Sosyal pazarlama şirketi Hopper, Instagram’ın en zengin ünlülerini bir araya getirdi.

Yayınlanma: 10:42 – 18 Aralık 2021 Güncellenme: 10:43 – 18 Aralık 2021

Instagram’ın en çok kazanan ünlüleri

İşte Instagram’da en çok kazanan 10 ünlü:

KENDALL JENNER

Takipçi sayısı: 205 milyon

Gönderi başına kazanç: 1,05 milyon dolar

CRISTIANO RONALDO

Takipçi sayısı: 377 milyon

Gönderi başına kazanç: 1,6 milyon dolar

DWAYNE JOHNSON

Takipçi sayısı: 282 milyon

Gönderi başına kazanç: 1,52 milyon dolar

ARIANA GRANDE

Takipçi sayısı: 282 milyon

Gönderi başına kazanç: 1,51 milyon dolar

KYLIE JENNER

Takipçi sayısı: 290 milyon

Gönderi başına kazanç: 1,49 milyon dolar

SELENA GOMEZ

Takipçi sayısı: 280 milyon

Gönderi başına kazanç: 1,46 milyon dolar

KIM KARDASHIAN

Takipçi sayısı: 270 milyon

Gönderi başına kazanç: 1,41 milyon dolar

LIONEL MESSI

Takipçi sayısı: 290 milyon

Gönderi başına kazanç: 1,16 milyon dolar

BEYONCE

Takipçi sayısı: 224 milyon

Gönderi başına kazanç: 1,14 milyon dolar

JUSTIN BIEBER

Takipçi sayısı: 209 milyon

Gönderi başına kazanç: 1,11 milyon dolar

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