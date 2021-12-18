Instagram’ın en çok kazanan ünlüleri

Instagram’da en çok kazanan ünlüleri düşününce aklımıza ilk olarak Kylie Jenner geliyor. Ancak bu sene en çok kazan kişi Kylie Jenner değil. Sosyal pazarlama şirketi Hopper, Instagram’ın en zengin ünlülerini bir araya getirdi.
İşte Instagram’da en çok kazanan 10 ünlü:
KENDALL JENNER
Takipçi sayısı: 205 milyon
Gönderi başına kazanç: 1,05 milyon dolar
CRISTIANO RONALDO
Takipçi sayısı: 377 milyon
Gönderi başına kazanç: 1,6 milyon dolar
DWAYNE JOHNSON
Takipçi sayısı: 282 milyon
Gönderi başına kazanç: 1,52 milyon dolar
ARIANA GRANDE
Takipçi sayısı: 282 milyon
Gönderi başına kazanç: 1,51 milyon dolar
KYLIE JENNER
Takipçi sayısı: 290 milyon
Gönderi başına kazanç: 1,49 milyon dolar
SELENA GOMEZ
Takipçi sayısı: 280 milyon
Gönderi başına kazanç: 1,46 milyon dolar
KIM KARDASHIAN
Takipçi sayısı: 270 milyon
Gönderi başına kazanç: 1,41 milyon dolar
LIONEL MESSI
Takipçi sayısı: 290 milyon
Gönderi başına kazanç: 1,16 milyon dolar
BEYONCE
Takipçi sayısı: 224 milyon
Gönderi başına kazanç: 1,14 milyon dolar
JUSTIN BIEBER
Takipçi sayısı: 209 milyon
Gönderi başına kazanç: 1,11 milyon dolar