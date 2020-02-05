Instagram’ın geliri Youtube’u geçti

Bloomberg’in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, fotoğraf ve video paylaşım uygulaması Instagram’ın 2019’daki reklam geliri yaklaşık 20 milyar dolar oldu. Facebook’un 2019’da toplam 70.7 milyar dolarlık gelirinin yaklaşık dörtte biri Instagram’dan geldi.

2012 yılında 715 milyon doları nakit toplamda 1 milyar dolara Facebook tarafından satın alınan uygulama, böylece 2019’da 15.1 milyar dolar reklam geliri elde eden Youtube’u geçti. Youtube’un reklam geliri hafta başında Google’ın ana şirketi Alphabet tarafından açıklanmıştı.

Dünyanın en büyük sosyal medya şirketi Facebook, sahip olduğu Instagram’ın gelirini ayrı olarak açıklamıyor. Instagram’ın kullanıcı sayısının 1 milyarın üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

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BİR YILLIK GELİRİ EN ZENGİN 10 TÜRK’E BEDEL

Instagram’ın sadece 2019’da elde ettiği reklam geliri, Türkiye’nin en zengin ilk 10 kişisinin servetine yakın bir seviyede bulunuyor. Forbes dergisi tarafından açıklanan 2018 listesine göre, en zengin 100 Türk listesinde zirvede 3.8 milyar dolarla Rönesans Holding’in sahibi Erman Ilıcak bulunuyor. İlk 10’daki isimlerin toplam serveti 23.2 milyar dolar ediyor.