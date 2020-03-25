Inter ve Juventus yabancıları ülkelerine gönderiyor

İtalya Serie A’da Inter karantina süresinin bitmesinin ardından İtalyan olmayan tüm futbolcularına ülkelerine gitme izni verdi. Milano ekinde Hırvat futbolcu Marcelo Brozovic ülkesine dönen ilk futbolcu oldu. Ardında da Sloven file bekçisi Samir Handanovic ülkesine gitti. Ayrıca Godin ile Vecino da Uruguay’a gidecek.

Antrenmanları diğer Avrupa devleri gibi evden telekonferans sistemiyle sürdürecek olan Inter’in ardından Juventus da oyuncularına izin verecek.

Takımda Rugani, Dybala ve Matuidi’ni corona virüsüne yakalanmasının ardından İtalyan olmayan oyuncular ülkelerine gidecek. Liglerin tatil olması ve hastalığı nedeniyle tedavi gören Cristiano Ronaldo ise ülkesi Portekiz’de kendisini karantinaya almıştı.

Corona virüsü nedeniyle Çin’den sonra Avrupa’da en çok can kaybının yaşandığı İtalya’da durum henüz kontrol altına alınmazken, Napoli ve Lazio yakın zamanda antrenmanlara başlayacaklarını açıklamıştı.