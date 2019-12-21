Inter’in 17’lik yıldızı Esposito’ya Lukaku’dan jest: ‘Lukaku harika bir adam!’

Serie A’nın 17. haftasında Inter, Genoa’yı konuk etti. Maçı 4-0 kazanan Inter, Serie A’da liderliğini sürdürdü. Mavi-siyahlılara galibiyeti getiren golleri 31′ ve 71. dakikalarada Romelu Lukaku, 32. dakikada Roberto Gagliardini ve 64. dakikada penaltıdan Sebastiano Esposito kaydetti.

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Bu sezon Inter’de çıktığı 22 maçta 14 gol ve 3 asist kaydeden Lukaku, 64’te takımının kazandığı penaltıda topu Esposito’ya verdi. 17 yaşındaki futbolcu Serie A’daki ilk golüne imza atarken gol sevincini annesine sarılarak yaşadı. Belçikalı golcü alkış toplarken müsabakanın ardından Esposito da Lukaku’nun jesti üzerine konuştu.

Esposito, “Lukaku harika bir adam. Topu al ve sen at dedi. Golden sonra anneme sarıldım” ifadelerini kullandı. Bu sonuçla Serie A’da 42 puana ulaşan Inter, averajla Juventus’un önünde haftayı lider kapattı. Genoa ise 11 puanla 19. sırada kaldı.