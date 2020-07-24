İnternet sansüründe dünya şampiyonuyuz

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, “İnternet sansüründe dünya rekortmeni olduk. Vatandaşın ifade özgürlüğü yok edilmek isteniyor. Muhalif tüm sesler sussun istiyorsunuz. Türkiye’nin sosyal medyayı sansür etmesi dünyanın bizi kapalı rejim olarak adlandırmasının yolunu açacak” değerlendirmesini yaptı.

Çakırözer TBMM’de yaptığı açıklamada, “İktidar şimdi de sosyal medya düzenlemesi getiriyor. Almanya’dan örnek veriyor. Almanya’da bu kadar sansür, bu kadar yasak var mı? Kaç haber sitesini kapatmışlar, kaç TV’ye karartma uygulanıyor, kaç habere erişim yasak, kaç gazeteci cezaevinde?” diye sordu. Utku Çakırözer sözlerini şöyle sürdürdü:

YASA ÇIKMADAN: Biz daha kanun çıkmadan internet sansüründe dünya rekortmeniyiz. Mayıs 2020 itibarıyla, 415 bin web sitesi, 140 bin link, 42 bin tweet, 12 bin YouTube sayfası, 7 bin Twitter hesabı, 6 bin 500 Facebook hesabı engellendi. Twitter’a Türkiye’den gelen yasaklama taleplerinde dünyada birinci durumdayız. Mahkeme kararlarının yüzde 75’i de Türkiye’den geliyor.

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ: Sosyal medya düzenlemesinin amacı, içerik kaldırma adı altında yolsuzluk ve hukuksuzlukların bilinmesini engellemek, vatandaşın ifade özgürlüğünü yok etmektir. Kimsenin sesi çıkmasın, vatandaş fişlemeden korksun, kendi kendini sansür etsin istiyorsunuz. Sosyal medyaya sansür, ülkeyi kapalı rejime dönüştürür. Vatandaşın ifade özgürlüğünü yok edenleri, sansür edenleri bu halk sandığa gömecektir. Aynı gençlerin söylediği gibi size oy moy yok.