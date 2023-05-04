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4 Mayıs 2023
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İnternet üzerinden dolandırıcılığa operasyon: 40 ilde 180 gözaltı

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir merkezli 40 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri ele geçirme veya yayma”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçları kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan 266 şüpheliden 180’i yakalandı.

3 MİLYAR LİRALIK PARA TRAFİĞİ

Şüphelilerin, internet arama sitelerinden “toplu ulaşım kartları”, “telefon ve internet kartları”, “fatura ödeme”, “burs başvurusu” ve “vergi ödeme” gibi aramalar yapanları dolandırmak için sahte siteler kurdukları belirlendi.

Şüphelilerin dolandırdıkları paraların izini, farklı şirket hesaplarına ve kripto para firmalarına yatırarak ya da döviz alımı yaparak kaybettirmeye çalıştıkları belirtildi.

İzmir’de bu yöntemle 450 kişinin dolandırıldığının belirlendiği, şüphelilerin tespit edilen hesaplarında dönen para trafiğinin 3 milyar lirayı bulduğu da öne sürüldü. (AA)

Alaturka Online
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