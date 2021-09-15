İnternetçi abi Tevfik Göksu’nun o videosunu izletti! Meclis’te çok sert vakıf yurtları tartışması!

Tevfik Göksu ile tartışmasından sonra adı İnternetçi abi olarak kalan İYİ Partili İBB Meclis üyesi Vedat Taylan Yıldız kürsüden AKP'li Tevfik Göksu'nun videosunu izletti. Taylan Yıldız ile AKP Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş arasında çok sert vakıf yurtları tartışması çıktı. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #taylanyıldız #internetçiabi #tevfikgöksu #farukgökkuş #ibb #ibbtv #vakıfyurtları #vakıflar #haber #polemik #yurttaştv #ibbmeclisitartışma
Anasayfa Alaturka Online İnternetçi abi Tevfik Göksu’nun o videosunu izletti! Meclis’te çok sert vakıf yurtları...