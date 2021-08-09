İntihar eden 18 yaşındaki Eda Nur’un ifadesi ortaya çıktı

Ankara’da cinsel saldırıya uğradığını belirterek suç duyurusunda bulunduktan bir hafta sonra intihar eden Eda Nur Kaplan’ın ifadesi ortaya çıktı. 18 yaşındaki kızın; Yusuf G. ile Mehmet A.’nın bir otelde rızası olmadan zorla kendisiyle cinsel ilişkiye girdiklerini, yarı baygın olduğu için karşı koyamadığını söylediği öğrenildi.

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18 yaşındaki Eda Nur Kaplan önceki gün sabaha karşı, ablası Güler Kaplan’ın erkek arkadaşının Ankara Çankaya’da oturduğu binanın 15’inci katından atlayarak intihar etti.

ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILMIŞ

Eda Nur’un intihardan önce cep telefonundan annesine “Anne küçük kızın bazı şeylere dayanamıyor artık. Kızını çok harcadılar. Kimseye bir şeyini anlatamadı. Hep içine attı. Ama o da çok birikti. Dayanamıyor artık. Hiçbir şeylerin güzel olacağına inancı kalmadı. Hakkımı yerde bırakmayın lütfen” mesajını gönderdiği belirlendi.

Dün toprağa verilen Eda Nur Kaplan’ın, 31 Temmuz’da polise başvurarak, Mehmet A. ve Yusuf G.’nin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ederek şikayetçi olduğu ortaya çıktı. Mehmet A.’nın gözaltına alındığı; ancak Eda Nur’un darp ve zorlama olmadığı yönündeki doktor raporu doğrultusunda delil yetersizliğinden adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. Soruşturmanın devam ettiği, diğer şüpheli Yusuf G.’nin ise arandığı belirtildi.

KENDİSİNİ ‘TAYFUR’ DİYE TANITMIŞ

Eda Nur Kaplan, ifadesinde, Yusuf A. ile bir hafta önce sosyal medyada tanıştıklarını belirterek, şunları söyledi:

– Yusuf G. ile bir eğlence mekanında buluştuk. Yusuf, kendisini ‘Tayfur’ olarak tanıtan bir erkek şahısla geldi. Yusuf, Tayfur, ben ve ablam burada oturduk. Ablamın dışında ben, Yusuf ve Tayfur alkol içtik. Bu mekanda biraz içtikten bir araçla, Tunalı Hilmi Caddesi’nde faaliyet gösteren ismini hatırlamadığım bir eğlence mekanına gittik. Burada da bir süre alkol aldık.

ABLAM LAVABODAYDI, HABER VEREMEDİM

– Burada ablam Güler, mekanın lavabosuna girmişti. Bu esnada Yusuf bana “İyi değilsin, gel seni eve bırakayım” dedi. Ben de alkolün etkisiyle kabul ettim. O esnada ablam lavaboda olduğu için ona haber veremedim. Yusuf’un aracına bindik. Araçtayken, “Çok alkollüsün, bu şekilde eve gitmen uygun olmaz, gel seni otele götüreyim, bir gece orada kal, sabah kendine gelince, evine gidersin” dedi. Ben de alkolün etkisiyle kabul ettim.

ZORLA CİNSEL İLİŞKİYE GİRDİ

– Otelin giriş katında bulunan bir odaya gittik. Odaya girer girmez Yusuf bana hiç bir şey söylemeden cinsel tacizde bulunmaya başladı. Benim rızam olmadan benimle zorla cinsel ilişkiye girdi. Ben alkolün etkisiyle çok fazla tepki gösteremedim. Ardından Yusuf üstünü giyinerek “Kredi kartını unutmuşum alıp geleceğim” diyerek odadan ayrıldı. Sonra ben uyuyakalmışım. Bir saat sonra Tayfur (Mehmet A.) odaya girmiş, benim haberim yoktu.

YARI BAYGINDIM, KARŞI KOYAMADIM

– Bir anda rızam ve isteğim olmadan Tayfur benimle ilişkiye girmeye çalışıyordu. Gücümü toplayarak istemediğimi söyledim. “Ne yapıyorsun” diye sordum. “Bir şey yapmıyorum” diyerek, ilişkiye devam etti. Yarı baygın olduğum için karşı koyamadım, sadece kendimi kasabildim. Daha sonra bana kendi telefonunu vererek “Al ablanı ara, taksiye bin ve git” dedi. Ben de kendi telefonumu yanıma almamıştım, telefonum çantanın içinde ablamın yanında bulunuyordu. Bunun üzerine ablamı arayıp eve geleceğimi söyledim. Beni taksiye bindirdi ve 05.00 sıralarında evime döndüm. Sonra ablama anlattım ve şikayetçi olduk.

TAKSİ ŞOFÖRÜ DE İFADE VERDİ

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan, Eda Nur’u otelden evine götüren taksi şoförünün ise “Çok sarhoştu ve yarı baygın vaziyette taksiye bindi. Ara ara sayıklayarak, ‘Anneme ne söyleyeceğim. Ben bu duruma nasıl düştüm. Ben şimdi ne yapacağım’ diyordu” dediği öğrenildi.

EN YAKIN ARKADAŞI KONUŞTU

Eda Nur Kaplan ile birlikte 6 yıl aynı Sevgi Evi’nde kalan S.F. de ölen arkadaşının 18 yaşına girmesinin ardından ablasıyla birlikte yaşamaya başladığını belirterek, şunları söyledi:

“ABLAN EVE GİTTİ” DEMİŞLER

– Eda Nur sosyal medyada popüler biriydi. Sosyal medyadan tanıştığı iki kişiyle gece bir eğlence mekanına gidiyorlar. Orada ablası tuvalete gittiğinde Eda’yı kaçırıyor ikisi de. Eda’ya “Ablan eve gitti” diyorlar. Apart bir otel varmış. Orada önce Yusuf G., sonra Mehmet. A. cinsel saldırıda bulunuyor. Eda sabah olunca kendine geliyor ve sonra karakola giderek şikayetçi oluyor. Hepsini bana anlattı. Karakoldan hastaneye gönderiyorlar. Hastane raporunda “Darp, yara, zorlama yok” deniyor. Eda yarı baygın halde. Kendisi de bazı şeyleri hatırladığını söylüyordu. Sürekli “Yarı baygındım, engel olamadım, çırpınamadım” diyordu.

MEMURİYET BEKLİYORDU

– Olaydan sonra depresyona girdi. Sürekli uyuyor ve ağlıyordu. Ona inanmayacaklarından bahsediyordu. İntihar ettiği gün ablası uyuduktan bir saat sonra kendisini 15’inci kattan atmış. Otopsi raporunda intihar olduğu tespit edildi. Ayrıca kanında alkol bulundu. Bana ve ablasına her şeyi anlattı. Yetiştirme yurdunda kaldığı için memuriyet bekliyordu. Çalışma hayatına girmeyi bekliyordu. Babalarından kalan emekli maaşıyla abla-kardeş geçimlerini sağlıyorlardı. (DHA)



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