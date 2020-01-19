İntihar eden kadının son mesajı: Eski patronum beni taciz etti

Olay, geçen salı İzmir‘in Çiğli ilçesinde meydana geldi. Şengül K., oturduğu dairenin balkonuna çıkarak çamaşır ipini boynuna bağladı, ardından da kendisini üçüncü kattan boşluğa bıraktı. Kadını balkonda asılı gören apartman sakinleri, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler Şengül K.’nın öldüğünü belirledi.

TELEFONUNA CİNSEL İÇERİKLİ MESAJLAR GÖNDERMİŞ

Evli ve üç çocuk annesi Şengül K.’nın intihardan önce bir not bıraktığı ortaya çıktı. Notta yazılanlara göre; Şengül K.’nın çalıştığı gelinlik mağazasının patronu H.Y., kadına arkadaşlık teklifinde bulundu. Şengül K. bu teklifi reddedip işten ayrıldı ve kendi dükkanını açtı. Ancak H.Y., Şengül K.’yı telefonla ve iki kişi aracılığıyla rahatsız etmeyi sürdürdü, kadının cep telefonuna cinsel içerikli mesajlar gönderdi.

Şengül K.’nın çocukları, H.Y.’den şikayetçi olurken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (DHA)