İntihar eden kamyoncunun kuzeni konuştu

Konya’nın Selçuklu ilçesinde, kamyon garajında TIR’ın ön kısmına kendisini asarak intihar eden Mevlüt Çankaya’nın kuzeni Çağlar Çankaya intiharla ilgili konuştu.

“Biz o gece 3 kuzen birlikteydik. Mevlüt’ün keyfi de gayet yerindeydi” diyen kuzen Çağlar Çankaya, “Mevlüt 50 gündür eşinden ayrı yaşıyordu. Kuzenimin kullandığı TIR babasınındı ve her şeyini babası karşılardı. Bu yüzden Mevlüt’ün borcu yoktu. Borç varsa da babasının üzerindedir. Hatta para kazanamadıklarından dolayı da TIR’ı satışa çıkartmayı planlıyorlardı. Mevlüt’ün intihar sebebinin tamamen ekonomik olduğunu söyleyemeyiz. Bize anlatmadığı başka sorunları vardı. O da sır olarak kendisi ile birlikte gitti” dedi.

‘HAKKINI HELAL ET’ MESAJI GÖNDERMİŞ

İntihar eden Mevlüt Çankaya’nın en yakınındaki ismin kendisi olduğunu belirten kuzen Çağlar Çankaya, şöyle konuştu;

“O sabah Bursa’ya yük götürmek için yola çıkacaktı. Biz de onu sabah yola çıkacağı için biraz dinlenmesi için sabah 04:30’da TIR’ın yanına bıraktık. Mevlüt intihar etmeden önce bana boynunda urganla fotoğraflarını çekerek, ‘ Hakkınızı helal edin ben intihar ediyorum. Seni çok seviyorum abi, öbür tarafta görüşürüz ‘ diyerek mesaj göndermiş. Biz mesajı alır almaz sabah Kamyon Garajına gittik ve cansız bedenine ulaştık”

“EŞİ İLE ARALARI BOZUKTU”

Mevlüt Çankaya’nın 50 gündür eşinden ayrı olduğunu belirten Çağlar Çankaya, “Mevlüt yaklaşık 50 gündür eşinden ayrı yaşıyordu. Eşi ile araları bozuktu. Boşanmak üzerelerdi. Çocuklarını arada bir görmeye gidiyordu” diye konuştu.

“TIR’I SATIŞA ÇIKARMAYI DÜŞÜNÜYORDU”

Mevlüt Çankaya’nın babasının yanında şoförlük yaptığını anlatan Halil Çankaya, sözlerine şöyle devam etti; “Kuzenim babasının yanında şoförlük yapıyordu. Kendisinin borcu yoktu ama babasının borcu vardı. Kendisi kredi kartı bile kullanmazdı.

Borcu varsa da babasının üzerindedir. Babası her türlü ihtiyacını karşılardı. Geçtiğimiz günlerde aracın motorunda bir arıza oldu ve yaptırmak için babası bankadan 20- 25 bin liraya yakın kredi çekmişti. Hatta para kazanamadıklarından dolayı da TIR’ı satışa çıkartmayı planlıyorlardı”

“İNTİHAR SEBEBİ BİR SIR OLARAK KALDI”

Köydeki birçok akrabaları ile birlikte nakliye işi ile uğraştıklarını söyleyen Çağlar Çankaya, “Biz ailece nakliye işi ile uğraşıyoruz. Kuzenimin intihar nedenin tamamen ekonomik olduğunu söyleyemem ama bu da durumu tetikleyen bir etken olabilir. İntihar etme nedeni ne ise biz de bilmiyoruz. Daha önce Mevlüt’ün dayısı ve teyzesi de intihar etmişti. İntihar nedeni genetik mi, psikolojik mi bilemiyorum. Kimseye bir şey anlatmadı. O sır kendisiyle birlikte gitti” ifadelerini kullandı.

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