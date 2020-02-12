Iowa’da tartışmalı ön seçimlerin ardından Demokrat Parti Başkanı istifa etti

Ön seçimlerin düzenlendiği ABD’nin Iowa eyaletinde Demokrat Parti Bölge Başkanı Trow Price istifa etti.

Price, istifasından önce, ön seçim sonuçlarının açıklanmasında yaşanan aksaklığa ilişkin bağımsız bir soruşturma başlatma taahhüdünde bulunmuştu.

Price, yaptığı açıklamada koltukta kalmasının sözgelimi soruşturmayı zorlaştırdığını savundu.

Demokrat Parti Eyalet Merkez Komitesi’ne sunduğu istifa mektubunda Price, “Koltukta kalmayı ve bu süreci tamamlanıncaya kadar izlemeyi istesem de Iowa Demokrat Partisi’nin ileriye bakmaya başlama zamanının geldiğine inanıyorum ve şuanki konumum bunu daha da zorlaştırıyor” ifadelerini kullandı.

Des Moines Register’in aktardığına göre Price, “Bu nedenle yerime gelecek kişinin seçilmesinde etkili olması için istifa edeceğim” diye ekledi.

Kasım ayındaki başkanlık yarışının Iowa’daki ilk ön seçimi, Demokratlar açısından sonuçların bir türlü açıklanamaması nedeniyle sancılı geçti.

Geeçen hafta pazartesi günü yapılan ön seçimde Cumhuriyetçilerin adayı ve mevcut Başkan Donald Trump yüzde 97.1 ile seçimi kazanırken, Demokrat Parti raporlama uygulamasındaki ‘kodlama hatası’na takıldı.

Seçimin üzerinden 4 gün geçtikten sonra sonuçların yüzde 100’ünü açıklayabilen Demokrat Parti, eski South Bend Belediye Başkanı Pete Buttigieg’in yüzde 26.2, Vermont Senatörü Bernie Sanders’ın ise yüzde 26.1 oy aldığını duyurdu.

Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren’ın yüzde 18 ile üçüncü sırada yer aldığı yarışta, Demokratların favorilerinden eski Başkan Yardımcısı Joe Biden ise yüzde 15,8’de kalarak hayal kırıklığı yaşadı.