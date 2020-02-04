Iowa’dan Gecikmeli Gelen İlk Sonuçlarda Kim Önde? 

ABD’de Demokrat Parti’nin 2020 başkanlık seçiminde Cumhuriyetçi Donald Trump’ın karşısına çıkaracağı adayı belirlemek üzere ilk önseçimi yaptığı Iowa’daki oy sayımının sonuçları dün gece yaşanan kargaşanın ardından gecikmeli olarak açıklandı. Kısmi açıklanan ilk sonuçlara göre Pete Buttigieg ilk sırada yer aldı.

Iowa’daki ön seçim sonuçlarının açıklanması, oy sayımında kullanılan mobil uygulamada yaşanan sorunlar sebebiyle gecikmiş, yaşanan kargaşa Demokrat Parti içinde ve ABD kamuoyunda tepkiye yol açmıştı.

Iowa eyaletindeki seçim bölgelerinin yüzde 62’sinden gelen ilk sonuçlara göre, Indiana eyaletinin South Bend kenti eski belediye başkanı Pete Buttigieg ilk sırada yer alıyor. Kısmi sonuçlara göre, Buttigieg eyaletteki delegelerin yüzde 26,9’unun desteğini aldı. Ön seçim sisteminde, başkanlık seçiminde olduğu gibi, popüler oy oranı değil adayların kazandığı delege sayısı belirleyici oluyor. Eski Başkan Yardımcısı Joe Biden ise yüzde 15,6 oy oranıyla ancak dördüncü sırada yer alabildi.

Açıklanan ilk sonuçlara göre Iowa’daki ön seçim sonuçlarında sıralama şu şekilde:

Pete Buttigieg % 26,9

Bernie Sanders & 25,1

Elizabeth Warren % 18,3

Joe Biden % 15,6

Amy Klobuchar % 12,6

Cumhuriyetçi Donald Trump’ın 2020 başkanlık seçiminde Demokrat Parti’den rakibinin belirleneceği beş aylık sürecin ilk ayağı Iowa eyaletiydi. Oy sayımı sonuçlarının Pazartesi gecesi açıklanması bekleniyordu ancak parti yetkililerine göre sayım sonuçlarında tutarsızlık gözlemlendi. Yetkililer, oy sayımında kullanılan mobil uygulamada kodlama sorunu yaşandığını belirtti.

Iowa ön seçimlerinden ilk sonuçlar kısmi olarak yaklaşık 21 saat gecikmeli şekilde açıklandı. Demokrat Parti Iowa Eyaleti Başkanı Troy Price gazetecilere yaptığı açıklamada “Parti lideri olarak özür diliyorum. Sonuçların doğru olmasını sağlamak için gece gündüz çalışıyoruz” dedi.

Ön seçimde eyalet çapında kullanılan oyların çoğunluğunu kazanan isimse Vermont Senatörü Bernie Sanders oldu. Ancak bu oran önümüzdeki Temmuz ayında yapılacak olan Demokrat Parti Kongresi’nde oy kullanacak olan delegelerin belirlenmesinde rol oynamıyor.

Demokrat Parti’nin ilk ön seçim sınavına kargaşanın damga vurması parti içinde tepkiyle karşılanmış, yaşananların Başkan Trump’ın işine yarayacağı görüşleri dile getirilmişti. Bazı Cumhuriyetçiler “Ön seçim yapamayan bir parti ülkeyi nasıl yönetecek?” diye sorarak Demokrat Parti’yi eleştirmişti.