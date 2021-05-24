IPA'dan dünyaya yüz yüze eğitime geçilmesi çağrısı

İSTANBUL (AA) – Uluslararası Pediatri Kurumu (IPA) Başkanı Prof. Dr. Enver Hasanoğlu, dünyaya mümkün olan tüm tedbirlerin alınarak yakın zamanda yüz yüze eğitime geçilmesi çağrısında bulundu.

​​​​​​​Hasanoğlu, Kovid-19 salgınının eğitim alanında eşi görülmemiş bir aksaklığa neden olduğunu, bu süreçten yaklaşık 2 milyar öğrencinin olumsuz etkilendiğini belirtti.

Araştırmaların, çocukların bu dönemde online eğitim alsa bile yüzde 71'inin yoğun stres altında olduğunu, ailelerin yüzde 70'inin çocuklarının ruh sağlığından endişe ettiklerini gösterdiğini aktaran Hasanoğlu, pandemi sürecinden en çok etkilenenlerin bir bölümünün de geçici veya uluslararası koruma altındaki çocuklar olduğunu, bu çocukların eğitim ve sağlık hakkından mahrum kaldığını anlattı.

Enver Hasanoğlu, şunları kaydetti:

"Dünyada milyonlarca çocuk bu süreçte okulu bırakma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Nijer, Mali ve Çad gibi ülkelerde çocuklar eğitim alamama riskiyle karşı karşıya. IPA'nın ilk toplantısındaki acil gündem konularımızdan biri, yüz yüze eğitim konusuydu. Dünyanın en acil çözülmesi gereken sorunlarından biri çocukların eğitimidir. Mümkün olan tüm tedbirler alınarak bir an evvel yüz yüze eğitime geçilmelidir."

– "Çocuklar için adil bir eğitim ve sağlık düzenine geçilmeli"

IPA Dış İlişkiler Direktörü Kerem Hasanoğlu da araştırmaların eğitimde kaçırılan zamanın çocuklar üzerindeki olumsuz etkisini gösterdiğine işaret ederek, şunları paylaştı:

"Hem kendi içimizde hem de Dünya Sağlık Örgütü ile yaptığımız toplantılarda yoğun bir mesai harcıyoruz. Yüz yüze eğitim, çocukların gelişimleri, okulun fırsat eşitliği sağlaması ve öğrenme kayıplarının giderilmesi açısından önemlidir. Bu nedenle eğitimden vazgeçmek, en son çare olmalıdır. Fiziksel mesafe, el ve hijyen uygulamaları, yaşa uygun maske kullanımı ve savunmasız grupların korunması sağlanarak gerekli kaynaklar, politikalar ve altyapılar oluşturularak yüz yüze eğitime geçilmelidir. Bu konuda ülke veya yerel özellikler göz önünde bulundurularak acil çözüm üretilmeli, çocuklar için adil bir eğitim ve sağlık düzenine geçilmelidir."