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26 Nisan 2023
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İpek Özbey ile Nokta Atışı’nın konuğu Canan Kaftancıoğlu

Alaturka Online
Alaturka Online

Seçim yarışında son 18 günün içine girildi. Sandığa bu kadar az bir süre kala hala cevaplanmamış bir soru var, o da seçim güvenliğinin tüm sandıklarda sağlanıp sağlanamadığı…

Halkın iradesi nasıl korunacak? İktidar bu konuda hangi çalışmaları yaptı, muhalefet ne yapacak?

İpek Özbey Nokta Atışı’nda soruyor, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu yanıtlıyor.

Hangi lider önde, seçmende en çok karşılığı olan söylemler neler? Anket sonuçları seçime dair hangi mesajları veriyor?

2018 seçimlerinden bu yana seçmenin oy verme davranışı nasıl değişti, değişimin nedeni ne?

Tüm bu sorular ve daha fazlası, hafta içi her gün saat 17.30’da Elif Beyza Akkaya’nın editörlüğünde İpek Özbey ile Nokta Atışı’nda yanıt buluyor.

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