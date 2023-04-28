İpek Özbey’in konuğu Selin Sayek Böke

Bir yanda yayınladığı videolarla seçim vaatlerini duyuran Kemal Kılıçdaroğlu, diğer yanda 14 Mayıs’a ilişkin çıkışlar yapan AKP’li isimler.

Seçime 16 gün kala hem liderler hem de partiler iki koldan seçim çalışmasını sürdürüyor. Peki seçmende en kuvvetli karşılığı bulan söylem hangisi?

Beklentileri en çok karşılayan dili kullanan lider kim? Siyasetin sertleşen dili bir tehdit oluşturuyor mu? İpek Özbey soruyor, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke Nokta Atışı’nda yanıt veriyor.

Kılıçdaroğlu’nun vaatleri özellikle nasıl bütçe sağlanacağı yönünden iktidarın hedefinde. Peki bütçe, gerçekten nasıl sağlanacak? Kaynaklar hazır mı?

Tüm bu sorular ve daha fazlası, hafta içi her gün saat 17.30’da Elif Beyza Akkaya’nın editörlüğünde İpek Özbey ile Nokta Atışı’nda yanıt buluyor.