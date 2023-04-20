Seçim için geri sayım sürüyor. Sandığa son 24 gün kala siyasetin gündemi son derece hareketli. Ancak vatandaşın öncelikli gündemi ekonomi. Çünkü Ramazan Bayramı’nın arifesinde her 100 tüketiciden sadece 37’si bayram alışverişi yapabildi.

HANGİ YANLIŞ POLİTİKALARIN SONUCUNU YAŞIYORUZ?

Sorun ne bir günle sınırlı ne de bugünle… Bir nesil, fiyatı yüzünden et yiyemeden büyümenin eşiğinde. Peki neden bu hale geldik, hangi yanlış politikaların sonucunu yaşıyoruz? CHP Yoksulluk ve Dayanışma Ağı kurucusu Hacer Foggo, yoksulluğun geldiği son noktanın fotoğrafını İpek Özbey’le Nokta Atışı’nda çekiyor.

KILIÇDAROĞLU’NUN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI

Son dönemin en çok konuşulan başlıklarından biri, Kemal Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya paylaşımları. Kılıçdaroğlu son paylaşımına “Alevi” notunu düştü. Önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli o paylaşıma tepki gösterdi.

Hangi yorumları yaptılar, ne söylediler; İpek Özbey Nokta Atışı’nda soruyor, İyi Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve Eski Tarım Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile Prof. Dr. Ali Çarkoğlu yanıtlıyor.

İpek Özbey’le Nokta Atışı, Elif Beyza Akkaya’nın editörlüğünde hafta içi her gün saat 17.30’da Sözcü Televizyonu’nda.