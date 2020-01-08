İpek Soylu hastanelik oldu

Wimbledon Tenis Turnuvası’nda teklerde Grand Slam ana tabloda oynayan ilk Türk kadın tenisçi olan İpek Soylu, şanssız bir kaza geçirdi. Sol elindeki yüzük ve serçe parmaklarındaki sinirler kesildiği için hastaneye yatırılan milli tenisçi İpek Soylu, ameliyat oldu.

Resmi Twitter hesabından durumunu hayranlarına bildiren İpek Soylu, “Şanssız bir kaza geçirerek sol elimdeki yüzük ve serçe parmak sinirlerim kesildi. Dün doktorum Ufuk Nalbantoğlu gözetiminde başarılı bir operasyon geçirdim. Üzgünüm fakat bu süreci en iyi şekilde atlatmak için elimden geleni yapacağım. Destek mesajlarınız için teşekkür ederim” ifadelerini kullandı. İpek Soylu’nun bu paylaşımının ardından milli sporcuya geçmiş olsun mesajı yağdı.

İşte İpek Soylu’nun yaptığı paylaşım:

Şanssız bir kaza geçirerek sol elimdeki yüzük ve serçe parmak sinirlerim kesildi. Dün doktorum Ufuk Nalbantoğlu gözetiminde başarılı bir operasyon geçirdim. Üzgünüm fakat bu süreci en iyi şekilde atlatmak için elimden geleni yapacağım. Destek mesajlarınız için teşekkür ederim. pic.twitter.com/FhM2ZQA0PY — İpek Soylu (@soyluofficial) January 8, 2020

İLKLERE İMZA ATTI

Adana’da 15 Nisan 1996’da doğan İpek Soylu, tenis oynamaya 6 yaşında Adana Tenis Dağcılık Kulübü’nde başlamıştır. Sporcu bir aileden gelen Soylu 8 yaşında ilk Türkiye içi, 10 yaşında ise ilk yurt dışı turnuvalarını oynayıp çok iyi başarılar elde etmesiyle kendini tenis kariyerine daha çok adamıştır.

WTA’nın parlayan genç yıldızlarından biri olan İpek Soylu, Junior Grand Slams’lerinin tümünde yer alarak bu başarısıyla beraber Türkiye’ye bir ilki getirmiştir. Aynı zamanda dünyanın en prestijli turnuvalarından biri olan Wimbledon Gençler kategorisinde verdiği büyük mücadele ile Grand Slam’de ana tabloda oynayan ilk Türk bayan tenisçi olduğu gibi, ITF Junior klasmanında 13. sıraya yükselerek Türkiye’de bir ilki gerçekleştirmiştir.

WTA dünya klasmanında 2016 yılında en yüksek tekler sıralaması 151 numaraya kadar yükselmiştir. Çiftlerde ise 2017 yılında 63 numaraya kadar yükselmiştir.

Soylu, Eylül 2014’de ABD’de oynanan Amerika Açık Tenis Turnuvası‘nda genç çift bayanlarda partneri ile sergilediği mücadele ile şampiyon olarak, Türkiye’nin ilk Grand Slam kupasını kazanmış ve Türk spor tarihine adını yazdırmıştır. İpek Soylu şu anda ENKA Spor Kulübü oyuncusu olarak mücadelelerine devam etmektedir. Destekçileri arasında ENKA, Nike, Wilson gibi marka ve kurumlar bulunmaktadır.