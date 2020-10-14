iPhone 12 fiyatı belli oldu! İşte iPhone 12’nin çıkış tarihi ve özellikleri…

Akıllı telefon dünyasında en çok tercih edilen markaların başında gelen Apple’ın yeni modeli olan iPhone 12, Apple CEO’su Tim Cook tarafından tanıtıldı. Tanıtımda iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max olmak üzere dört farklı model tanıtılırken siyah, beyaz, mavi, yeşil ve kırmızı renk seçeneklerinin olacağı açıklandı.

iPHONE 12’NİN FİYATI NE KADAR OLDU?

İlk model iPhone 12 799 dolar, iPhone 12 mini modeli ise 699 dolar başlangıç fiyatıyla satışa çıktı.

iPhone 12 Pro modeli 999 dolar, iPhone 12 Pro Max ise 1099 dolar başlangıç fiyatıyla satışa sunuldu. iPhone 12 Pro Max başlangıç modelinin (128 GB) Türkiye’de vergiler dahil yaklaşık 16 bin 120 TL civarina satılması bekleniyor.

iPhone 12 ailesinin tanıtılmasının ardından Apple’ın sitesinde iPhone SE’nin fiyatı 399, iPhone XR’ın fiyatı 499, iPhone 11’in fiyatı ise 599 dolara kadar düştü.

Apple, iPhone 12 ile iPhone 12 Pro’nun 23 Ekim’de, iPhone 12 mini ve iPhone 12 Pro Max’in 13 Kasım’da satışa çıkacağını açıkladı.

iPhone’dan yüzde 10 TRT payı, yüzde 50 ÖTV, yüzde 18 KDV, yüzde 1 de Kültür Bakanlığı payı alınıyor.

iPHONE 12’DE CAM SAĞLAMLAŞTIRILDI

iPhone 12, OLED özellikli 6.1 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip.

iPhone 12’de yer alan Ceramic Shield ile birlikte Corning iş birliğiyle geliştirilen sağlam cam yer alıyor. Bu cam düşmelere karşı dört kat daha fazla dayanıklılık sunuyor.

A14 Bionic chip ile gelen telefonun arka tarafında iki adet 12 MP kamera bulunuyor. 4GB RAM’e sahip iPhone 12’de depolama seçecekleri ise 64 GB, 128 GB, 256 GB şeklinde.

YENİ TELEFONLARDA 5G OLACAK

Apple’ın CEO’su Tim Cook, iPhone 12 modellerinde 5G teknolojisinin yer alacağını açıkladı. Apple, 5G konusunda rakipleri Samsung, Huawei, LG ve diğerlerinin gerisinde kalmıştı.

APPLE ETKİNLİĞİNDE TÜRK YÖNETİCİ

Apple Park’ta gerçekleştirilen etkinlikte iPhone modellerine ilişkin Apple Başkan Yardımcısı Deniz Teoman da yeni modellere ilişkin bilgiler verdi.

HOMEPOD MİNİ

Etkinlikte ilk olarak görücüye çıkarılan ürün HomePod Mini oldu. Akıllı hoparlörün üst bölümünde dokunmatik bir ekran yer alırken, fiyatının 99 dolar olduğu duyuruldu.