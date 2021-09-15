iPhone 13 fiyatları belli oldu | ÖTV oranı bir kez daha gündemde





Apple’ın iPhone 13’ü tanıtması, Türkiye’de cep telefonu fiyatlarını bir kez daha gündeme getirdi. Apple’ın yeni modeli; dört çeşit olarak satışa sunulacak. Türkiye için öngörülen fiyatlar 11 bin liradan başlayıp 23 bin liraya kadar çıkıyor. Fiyatların daha da yüksek olması mümkün. Bu durumdaki en önemli pay cep telefonlarından alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV). Peki vatandaş ne düşünüyor? Hem cep telefonlarındaki ÖTV oranlarına dikkat çektik hem de vatandaşın sesine kulak verdik. Editör: Yaşar Özer

Kurgu: Eren Taşyürek

Stajyer Muhabir: Elif Altuntaş