İpsala Sınır Kapısı’nda bayram dönüşü kilometrelerce araç kuyruğu

Bayram tatili nedeniyle yurt dışına çıkan vatandaşlar Türkiye’ye dönüşte İpsala sınır kapısında uzun araç kuyruklarıyla karşılaştı. Saatlerce kuyrukta beklediğini belirten Özhan Güner, “Yaklaşık 4-5 kilometre araç kuyruğu var. Daha sınır kapısına bile gelmedik. Sivri sineklerden dışarı çıkamıyoruz. Yetkililerin bu sorunu çözmesini istiyoruz.” dedi.

Sozcu.com.tr

9 günlük Kurban Bayramı tatilini yurt dışında geçirmek isteyen vatandaşlar, tatil dönüşü Yunanistan-Türkiye sınırındaki İpsala Sınır Kapısı’nda kilometrelerce araç kuyruklarıyla karşılaştı. Saatlerce kuyrukta bekleyen vatandaşlar isyan etti.

“1 SAATTE NEREDEYSE 20 METRE İLERLEDİK”

Sınır kapısındaki trafik durumunu SÖZCÜ Whatsapp Haber Hattı’na ulaştıran Özhan Güner, Almanya’dan akraba ziyareti için Türkiye’ye geldiğini belirterek, “Yaklaşık 3-4 saatten beri Yunanistan tarafında kuyruktayız. Daha Yunan sınır kapısını görmedik. 1 saatte neredeyse 20 metre ilerleyebildik. Yaklaşık 4-5 kilometre araç kuyruğu var. Kuyruğun nedeni sanırım bayram tatili nedeniyle yurt dışına çıkan insanların geri dönüşlerinden kaynaklanıyor. Vatandaşlar isyan ediyor. Korna çalanlar var. Burada Meriç nehri nedeniyle çok sayıda sivri sinek var. Dışarı çıkamıyoruz sineklerden. Yetkililer bir an önce bu soruna bir çözüm bulmasını istiyoruz” dedi.

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