İpsizcambaz.com, kadın istihdamına değer veriyor

İSTANBUL (AA) – İpsizcambaz.com’un çalışanlarının yüzde 86’sını kadınlar oluştururken, firma bünyesinde çalışan kadınlar, mühendislik, yazılım, pazarlama ve satış gibi farklı departmanlarda görev alıyorlar.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de kadın istihdamına en büyük katkıyı yapan İpsizcambaz, kadın çalışanların fikirlerine önem veriyor.

Bünyesindeki personelin yüzde 86’sı kadınlardan oluşan online alışveriş sitesi, kadın dokunuşunun önemine vurgu yapmayı amaçlıyor. İpsizcambaz, kadın çalışan istihdamında P&G, Marriot, Johnson&Johnson gibi devleri geride bıraktı. Kadın çalışanların kariyerlerini geliştirmelerine önem veren ipsizcambaz.com, tüm hızıyla büyümeye de devam ediyor. Online alışveriş sektöründeki yaşanan büyümenin arkasında kadınların payı ise çok büyük.

Yazılımdan satışa, pazarlamadan müşteri temsilciğine kadar birçok alanda başarılı bir şekilde görevlerini yerine getiren İpsizcambaz kadınları, sektördeki diğer kadınlara da örnek oluyor.

Binlerce mağazaya ve yüz binleri aşkın müşteriye hitap eden İpsizcambaz, salgın sürecinde sunduğu avantajlar ve hizmetlerle yüzde 400’lük büyüme yaşadı. Ankara’da Hacettepe Teknokent yerleşkesinde çalışmalarına devam ediyor. Bağımsız ve milli yatırım ile kurulan ipsizcambaz.com, Türkiye’deki satıcıların daha fazla tüketiciye ulaşmasını amaçlıyor.

Salgın süresinde taleplere yetişmek için çalışma kapasitesini üç katına çıkaran İpsizcambaz, tüm departmanlarda kadın çalışanlara önemli pozisyonlarda görev veriyor. Müşterilerden gelen tüm talepleri, siparişleri yetişebilmek adına yazılım geliştirerek Türkiye’nin 81 ilinden kullanıcıya ve satıcıya erişebiliyor.