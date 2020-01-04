Irak askerlerine pazar gününe kadar süre verdiler: Aranıza 1 km mesafe koyun

ABD’nin daha önce hava saldırısı düzenlediği Hizbullah’ın Irak’taki kolu Kataib Hizbullah, Irak ordusu mensuplarına yönelik bir uyarı mesajı yayımladı.
Mesajda pazar gününden itibaren Irak askerlerinin ABD’li askerlerle aralarına en az 1 kilometre mesafe koymaları gerektiği belirtildi.
İran destekli olduğu iddia edilen grubun Irak’taki Amerikan hedeflerine saldırıda bulunabileceği belirtiliyor.
NE OLMUŞTU?
İran Devrim Muhafızları’nın yurt dışı operasyonlardan sorumlu birimi Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani, ABD güçleri tarafından gece yarısı düzenlenen bir operasyonla Bağdat Havalimanı çıkışında öldürülmüştü.
İran suikastın ardından Süleymani’nin intikamının alınacağını duyurmuştu.