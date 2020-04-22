Irak Başbakanı Abdulmehdi'den siyasi taraflara “orta yolda uzlaşın” çağrısı

BAĞDAT (AA) – Irak'ta Başbakan Adil Abdulmehdi, ülkedeki siyasi tarafları, yeni hükümetin kurulmasını sağlayacak bir orta yol üzerinde anlaşmaya çağırdı.

Abdulmehdi, Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile Meclis Başkanı Muhammed Halbusi'ye gönderdiği mektupta, "Nisan ayının sonuna geliyoruz ve halen hükümet kurulabilmiş değil. Bu denli sıkıntılı bir süreci, sınırlı yetkileri olan istifa etmiş bir başbakanın yönetiyor olması en kötü seçenektir." ifadelerini kullandı.

"Şahısların değil, denklemlerin değişmesi için istifa ettiğini" belirten Abdulmehdi, istifa etmiş bir hükümetin bu şartlarda daha uzun süre yönetimde kalamayacağını kaydetti.

Abdulmehdi mektubunda, siyasi taraflara yeni hükümetin kurulması için orta bir çözüm bulmaları çağrısı yaptı.

Başbakan Adil Abdulmehdi, hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle 29 Kasım 2019'da görevinden istifa etmişti.

Hükümetin istifasının ardından Cumhurbaşkanı Salih, hükümeti kurma görevini ilk olarak 1 Şubat 2020'de bağımsız siyasetçi ve eski İletişim Bakanı Muhammed Tevfik Allavi'ye, 17 Mart'ta eski Necef Valisi Adnan ez-Zurfi'ye, 9 Nisan'da da Ulusal İstihbarat Dairesi Başkanı Mustafa el-Kazimi'ye vermişti.

Anayasaya göre Kazimi'nin 30 gün içinde hükümeti kurması gerekiyor.