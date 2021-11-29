Irak Başbakanı el-Kazımi’ye düzenlenen suikastla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

Yazan:
Alaturka Online
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Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi’ye 7 Kasım’da başkent Bağdat’taki korunaklı Yeşil Bölge’de düzenlenen başarısız suikast girişimine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Yayınlanma: 23:00 – 29 Kasım 2021

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi’nin başkent Bağdat’taki korunaklı Yeşil Bölge’de bulunan evine 3 silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile saldırı düzenlenmiş, 2 SİHA düşürülmüş, 1 SİHA ise eve isabet etmişti. El-Kazımi saldırıdan yara almadan kurtulmuş, 3 koruması ise yaralanmıştı.

Soruşturma Komisyonu, El-Kazımi’ye suikast girişimine ilişkin yeni görüntüler paylaştı. Görüntülerde eve isabet eden SİHA’nın patlama anı ve SİHA’lardan birinin havada olduğu anlar yer aldı.

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