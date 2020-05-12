Irak Başbakanı Kazımi: “Hükümetimiz, zorluklarla mücadele hükümetidir”

BAĞDAT (AA) – Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, yeni hükümetin ekonomik kriz, yoksulluk ve işsizlik gibi "zorluklarla mücadele hükümeti" olduğunu belirtti.

Geçen hafta göreve başlayan Irak'ın yeni Başbakanı Kazımi, ikinci kez Bakanlar Kurulu toplantısına başkanlık etti.

Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Kazımi toplantıda, yeni hükümetin önceliğinin ülkedeki ekonomik kriz, yoksulluk ve genç nüfus içerisindeki işsizlikle mücadele olduğunu belirterek, bunun bir tür "zorluklarla mücadele hükümeti" olduğunu ifade etti.

Ülkede devam eden hükümet karşıtı gösterilere de değinen Kazımi, halkın protesto hakkının korunduğunu ve hiçbir şekilde göstericilere yönlelik saldırılara izin vermeyeceklerini belirtti.

Kazımi, "Göstericilerin meşru taleplerini hayata geçirmeyi hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Ülkedeki yolsuzluklara ilişkin, "İlgili yasalar ve kurumların çalışmalarını yeniden gözden geçireceğiz." diyen Kazımi, 2020 yılı bütçesine de değindi.

Irak'ın 2020 yılı bütçesini bir an önce tamamlayıp Meclise göndereceklerini söyleyen Kazımi, şunları kaydetti:

"Vatandaşın ve ülkenin onuruyla oynanmasına müsaade etmeyiz. Krizlerle ilgili kurtarabileceklerimizi kurtarmaya ve devlet gelirlerini çeşitlendirmeye çalışacağız."

Ekonomik krizle boğuşan Irak'ın en büyük gelir kaynağının petrol olduğu biliniyor.

Irak'ın yeni Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin 22 kişilik kabinesi, 15 bakanın güvenoyu almasıyla geçen hafta Meclisten geçmişti. Başbakan Kazımi ve güvenoyu alan 15 bakan, Mecliste yemin ederek görevlerine başlamıştı.