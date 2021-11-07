Irak Başbakanı’na suikast girişimi

Irak Başbakanı Mustafa El-Kazımi’nin Bağdat’taki evine, bomba yüklü insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi. Kazımi saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Irak Başbakanı Mustafa El-Kazımi’nin Bağdat’taki konutunu bomba yüklü bir insansız hava aracı hedef aldı. Irak ordusu tarafından yapılan açıklamada suikast girişiminin başarısız olduğu Mustafa El-Kazımi’nin saldırıdan yara almadan kurtulduğu ifade edildi.

Güvenlik kaynakları Reuters’e verdiği demeçte, Kadhimi’nin ikametgahının dışında konuşlanmış altı kişisel korumanın yaralandığını söyledi. Saldırı, Bağdat’ta geçen ay yapılan genel seçimlerin sonucuyla ilgili protestoların şiddete dönüşmesinin ardından geldi. Kazımi’nin Bağdat’ta hükümet binaları ve yabancı elçiliklerin bulunduğu müstahkem Yeşil Bölge’deki konutuna yapılan saldırıyı üstlenen olmadı.

TWITTER’DAN SÜKUNET ÇAĞRISI

Ekim seçimlerinin sonuçlarıyla ilgili protestolara ve şikayetlere öncülük eden gruplar, seçimlerde parlamenter güçlerinin çoğunu kaybetmiş, ağır silahlı İran destekli milisler. Oylama ve oy sayımında usulsüzlük iddiaları da var.

Mustafa El-Kazımi’nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada başbakanın güvende olduğu ve sükunet içinde kalınması çağrısı yapıldı.

Son yıllarda parlamentoda ve hükümette güçlerini artıran İran bağlantılı milis gruplarının destekçileri, 10 Ekim seçimlerinin sonuçlarının sayılmasında seçmen sahtekarlığı ve usulsüzlük iddiasında bulundu. Oylama sonuçlarına itiraz eden partilerin destekçilerinin protestoları Cuma günü göstericilerin Yeşil Bölge yakınlarında polise taş atması ve çok sayıda polis memurunun yaralanmasıyla şiddetlendi.

Bağdat’taki güvenlik ve hastane kaynaklarına göre polis, göz yaşartıcı gaz ve gerçek silah ateşiyle karşılık verdi ve en az bir göstericiyi öldürdü. Bağımsız analistler, seçim sonuçlarının 2019’da hükümet karşıtı ayrı gösterilerde sokağa çıkan yaklaşık 600 protestocunun öldürülmesine karışmakla suçlanan İran destekli silahlı gruplara yönelik öfkenin bir yansıması olduğunu söylüyorlar. (Reuters)