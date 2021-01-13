Irak, Fas ve Cezayir'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

İSTANBUL (AA) – Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Irak'ta 12 bin 915'e, Fas'ta 7 bin 810'a, Cezayir'de 2 bin 819'a yükselirken, Kuveyt ve Katar'da vaka sayısı arttı

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 hastası 4 kişinin hayatını kaybettiği, 867 kişinin enfekte olduğu, 1992 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, ölü sayısının 12 bin 915'e, vakaların 605 bin 416'ya, iyileşenlerin 562 bin 575'e çıktığı ifade edildi.

– Fas

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 26 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, 1266 kişinin enfekte olduğu, 1927 kişinin iyileştiği bilgisi verildi.

Açıklamada, ölü sayısının 7 bin 810'a, vakaların 455 bin 55'e, iyileşenlerin 429 bin 278'e ulaştığı bildirildi.

– Cezayir

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği, 219 kişinin enfekte olduğu, 183 kişinin iyileştiği aktarıldı.

Açıklamada, can kayıplarının 2 bin 819'a, vakaların 102 bin 866'ya, iyileşenlerin 69 bin 851'e yükseldiği kaydedildi.

– Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 539 kişinin enfekte olduğu, 234 kişinin iyileştiği bildirildi.

Açıklamada, vakaların 155 bin 874'e, iyileşenlerin 149 bin 809'a ulaştığı bilgisi paylaşıldı.

– Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 201 kişinin enfekte olduğu, 156 kişinin iyileştiği bildirildi.

Açıklamada, vakaların 146 bin 480'e, iyileşenlerin 143 bin 94'e ulaştığı bilgisi verildi.